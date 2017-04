(AM)Rural.- Segue baixo control o incendio de Sober (130 hectáres) e extinguen o de Cervantes (90 hectáreas)

O incendio forestal rexistrado en Sober (Lugo) segue baixo control, pero aínda sen extinguir, tras arrasar unhas 130 hectáreas, segundo informa a Consellería de Medio Rural.

Así consta no último parte de información ofrecido polo departamento autonómico, con datos recolleitos ata as 19,30 horas deste martes.

En Sober, o lume quedou controlado ás 17,00 horas, tras empezar na parroquia de Anllo ás 17,50 horas e calcinar 130 hectáreas, 90 delas de monte arboledo. En apagalo traballaron ata agora 19 axentes, 29 brigadas, 20 motobombas, catro pas e oito helicópteros.

Permanecía tamén controlado, desde as 10,10 horas do domingo, o incendio que comezou o sábado ás 2,01 horas con catro focos simultáneos na parroquia de Vilarello, pero que tamén afecta a Pedrafita do Cebreiro.

Pasadas as 19,30 horas, a través da súa conta de Twitter, Medio Rural informou da extinción deste lume, que arrasou 90 hectáreas, 84 de arboledo, e no que traballaron 21 axentes, 31 brigadas, 19 motobombas, unha pa, catro helicópteros e un avión.