Fiscalía pide 8 anos de prisión para o funcionario vigués implicado no suposto 'enchufe' da cuñada de Silva

A xuíza de instrución número 7 de Vigo ditou auto de apertura de xuízo oral e tivo por formulada a acusación contra o funcionario do Concello de Vigo, Francisco Javier G.Ou., e contra o xerente da concesionaria Imesapi, Ramón C.A., para quen a Fiscalía reclama oito e sete anos de prisión respectivamente, polo suposto 'enchufe' da cuñada de Carmela Silva.

O ministerio público considera que este funcionario, xefe do departamento de Participación Cidadá, "ideou un plan" para dar traballo a Vanessa F.B., "muller moi afín a un membro do goberno local". Así, sostén no seu escrito de acusación que Francisco Javier G.Ou. requiriu a Imesapi para que empregase a esta persoa, a pesar de que esta empresa (concesionaria dos servizos de atención e conserjería nos centros cívicos municipais) non necesitaba a máis persoal.

Para que Imesapi pagase o salario a Vanesa, "ambos os acusados idearon un plan" polo que a empresa facturaba ao Concello diversas cantidades a través do "uso fraudulento" do procedemento de contratos menores, para a realización dunhas enquisas de calidade. Segundo a Fiscalía, esas enquisas foron realizadas, aínda que non pola empresa, a pesar do cal, Imesapi elaborou as facturas de forma "mendaz" e cobrounas.

A acusación pública considera, por estes feitos, que Francisco Javier G.Ou. incorreu nos delitos de prevaricación, malversación e falsidade en documento mercantil. Polo primeiro deles, pide que sexa condenado a 10 anos de inhabilitación; polo segundo, reclama unha pena de 5 anos de cárcere e 20 anos de inhabilitación absoluta; e pola falsidade documental, pide a condena de tres anos de prisión e multa de 10.800 euros.

Ademais, entende que Ramón C.A., é cooperador necesario nos delitos de malversación e falsidade, e pide que sexa condenado a 4 anos de prisión e inhabilitación absoluta por 20 anos polo delito de malversación; e tres anos de prisión e 10.800 euros de multa polo delito de falsidade documental. Tamén reclama que ambos os acusados indemnicen ao Concello en 108.147,22 euros, polo custo das enquisas facturadas.

ACUSACIÓN POPULAR

Nesta causa, a acusación popular é exercida pola asociación Xuntos por Galicia, que foi a que presentou a denuncia polo suposto 'enchufe' de Vanesa F.B. No seu caso, acusa a Francisco Javier G.Ou., e a Ramón C.A. dos mesmos delitos que a Fiscalía, aínda que pide penas máis severas.

Así, reclama que o funcionario sexa condenado a 15 anos de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación; a 8 anos de cárcere e 20 de inhabilitación por un delito continuado de malversación; e a 5 anos de cárcere, outro cinco de inhabilitación e multa de 18.000 euros por un delito de falsidade.

Para Ramón C.A., reclama a pena de 8 anos de prisión e 20 de inhabilitación por un delito continuado de malversación; e á pena de 5 anos de cárcere, outro cinco de inhabilitación e multa de 30.000 euros por un delito de falsidade documental. Tamén reclama que ambos indemnicen ao Concello.

INSTRUCIÓN E ARQUIVO

Durante a instrución desta causa, foron investigados tanto os dous acusados como a propia Vanesa F.B.; o concelleiro de Participación Cidadá, Santos Héctor Rodríguez; os interventores municipais Luís G.A. e Juan Ramón G.C.; e un apoderado de Imesapi, José Antonio M.B.

O xulgado decretou o arquivo desta causa, primeiro con respecto aos interventores e, posteriormente, con respecto a Vanesa, ao concelleiro e ao apoderado da concesionaria.

En referencia ao edil de Participación Cidadá, a maxistrada sinalou que non resultaba acreditado que tivese coñecemento dos feitos supostamente delituosos. Do mesmo xeito, decretou o sobresemento con respecto ao apoderado de Imesapi, porque este non tiña poder de decisión sobre as contratacións de persoal na empresa.

En canto á cuñada de Carmela Silva, a titular do xulgado de instrución número 7 de Vigo decretou o arquivo da causa pola prescrición do suposto delito polo que era investigada (tráfico de influencias). No entanto, no seu auto, a xuíza indicaba que "resulta indiciariamente acreditado" que Vanesa F.B. pediu emprego a Francisco Javier G.Ou. "prevaliéndose da súa relación de parentesco" coa concelleira Silva.