Xuntos por Galicia celebra a apertura de xuízo oral polo suposto 'enchufe' da cuñada de Carmela Silva

Xuntos por Galicia celebrou que a xuíza de Instrución número 7 de Vigo acordase abrir xuízo oral contra o funcionario do Concello olívico Francisco Javier G.Ou. e o xerente da concesionaria Imesapi polo suposto 'enchufe' da cuñada de Carmela Silva, e considerou que con isto se demostra que dicía "a absoluta verdade" sobre o "clientelismo" na institución municipal.

O portavoz do colectivo --que foi o que presentou a denuncia coa que se iniciou a investigación--, Carlos González Armada, manifestou nun comunicado a súa "satisfacción" por esta resolución; e felicitou tanto á xuíza, "pola súa perseveranza e bo facer no caso e pola súa procura da verdade", como á fiscal, por realizar " un traballo exquisito e profesional".

Con todo iso, apuntou que vén a "demostrar" que o Goberno vigués utiliza "enchufes" para "colocar, a través de terceiras persoas, a familiares ou achegados", a colación do que engadiu que "é moi difícil que ninguén poida crer" que os edís Carmela Silva e Santos Héctor e "mesmo" o alcalde, Abel Caballero, "non puidesen estar ao tanto do que estaba a ocorrer".