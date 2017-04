Galicia celebra o Día da lingua portuguesa e da cultura lusófona

Galicia mira cada vez máis a Portugal. Unha relación que está fora dos prexuízos de épocas pasadas e na que os galegos ven no portugués unha lingua para relacionarse cunha ampla cultura. A Coordenação de Ensino Português no Estrangeiro em Espanha e Andorra, co apoio do Instituto Camões da Cooperação e da Língua, celebraron o “Día da lingua portuguesa e da cultura da CPLP (Comunidade de Países de Lingua Portuguesa) este martes.

O secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, participa no Día da lingua portuguesa e da cultura da CPLP | Fonte: Xunta

O “Dia da língua portuguesa e da cultura da CPLP” fíxose coincidir co 25 de abril, data que en Galicia se asocia inevitablemente a Portugal por ser o aniversario da Revolução dos Cravos con que se deu fin á ditadura imperante no país veciño durante case cincuenta anos.

A xornada abriuse, precisamente, cunha presentación acerca desta xornada histórica realizada por estudantes de tres institutos do sur de Pontevedra onde se imparte portugués como lingua estranxeira: o IES A Sangriña da Guarda e os vigueses IES Politécnico e Valadares. A continuación, o alumnado destes institutos e de diversos centros de primaria da cidade olívica asistiu á representación da peza teatral “O príncipe Nabo”, da compañía coimbrá AtrapalhArte. A sesión rematou coa entrega de caraveis vermellos de papel a todos os asistentes.

Ata o 9 de maio haberá exposicións e diversas actividades lúdico-didácticas relativas aos ditos países e o día 5 do mesmo mes terá lugar unha mostra gastronómica da lusofonía con pratos confeccionados por alumnado de portugués de 3º curso da ESO.

Aproveitamento dos vínculos coa lusofonía

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, a través da Secretaría Xeral de Política Lingüística, apoiou esta celebración no marco das accións con que desenvolve a Lei 1/2014, do 24 de marzo, para o aproveitamento da lingua portuguesa e vínculos coa lusofonía, máis coñecida como Lei Paz-Andrade. Estas accións inclúen o Memorando de Entendemento entre a Xunta e o Instituto Camões para adopción do portugués como lingua estranxeira de opción e avaliación curricular no sistema educativo non universitario da Comunidade Autónoma de Galicia (asinado en 2015) e a conseguinte implantación e consolidación desta materia en ESO e bacharelato.

Durante o acto, o secretario xeral, Valentín García, recordou que a Comisión Europea, no documento “Languages for Jobs”, sen negar a importancia de saber inglés, insiste en coñecer tamén outros idiomas estranxeiros, e moi especialmente aqueles de países próximos, sobre todo en lugares achegados á fronteira.

“Se a isto lle sumamos a facilidade que temos os galegos para acceder ao portugués dende o noso coñecemento da lingua propia de Galicia, a elección deste idioma como segunda lingua estranxeira na educación secundaria parece máis ca acertada”, concluíu.

A canda o secretario xeral de Política Lingüística, participou nesta xornada a coordenadora do ensino do portugués lingua estranxeira en España e Andorra, Filipa de Paula Soares, así como profesorado e alumnado de centros educativos do sur da provincia Pontevedra.