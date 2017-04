'El Cartógrafo', unha obra dirixida por Juan Mayorga e ambientada en Varsovia, recala este mércores en Santiago

'El Cartógrafo', unha obra dirixida por Juan Mayorga e ambientada en Varsovia, recalará este mércores 26 de abril, ás 20,30 horas, no Teatro Principal de Santiago

A obra, que está protagonizada por Blanca Portillo e José Luís García-Pérez, está ambientada en Varsovia. Alí, Blanca escoita a lenda do cartógrafo do gueto, un vello que se empeñou en debuxar o mapa daquel mundo en perigo mentres todo morría ao seu arredor.

Con todo, como as súas pernas xa non o sostiñan e como non podía buscar os datos que necesitaba, era unha nena a que saía a buscalos para el.

Blanca tomará por verdade a lenda e lanzarase obsesivamente á procura do vello mapa e, sen sabelo, á procura de si mesma. Deste xeito, 'El Cartógrafo' é unha obra --un mapa-- sobre esa procura e sobre aquela lenda.