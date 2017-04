O centro Vithas Saúde Fisium de Marín (Pontevedra) celebra unha xornada de portas abertas para ofrecer sesións

O centro Vithas Saúde Fisium de Marín (Pontevedra) celebrará o mércores, 26 de abril, unha xornada de portas abertas para ofrecer clases gratuítas de diversas disciplinas.

Segundo informou Vithas Saúde, este centro forma parte da rede asistencial dos centros Vithas Saúde Fisium, "a maior rede de rehabilitación médica e fisioterapia da provincia", segundo indica, que pertence ao grupo Vithas que conta en toda España con 19 hospitais e 25 centros especializados.

Nesta xornada de portas abertas, Vithas Saúde Fisium ofrecerá aos veciños de Marín sesións de fisioterapia, ioga, pilates preparto e hipopresivos e clases cun adestrador persoal, en diferentes horarios.

Cada clase será de aproximadamente unha hora de duración e nela poderán participar, de forma gratuíta, grupos reducidos dun máximo de seis persoas.

Do mesmo xeito, durante toda a xornada (entre as 9,00 e as 19,00 horas) calquera persoa que teña dúbidas poderá solicitar unha valoración personalizada por parte dun fisioterapeuta do centro.

Precisamente debido á necesidade de configurar estes grupos, será necesaria a inscrición previa, ben no centro Vithas Saúde Fisium de Marín (na rúa Francisco Landín Pazos 8-10), no correo electrónico Jornadasfatima@vithas.es ou nos teléfonos 986 880 456 ou 986 901 975.

Vithas Saúde Fisium de Marín conta con 500 metros cadrados dedicados á asistencia sanitaria dos pacientes que precisan de tratamento fisioterapéutico da área. Na súa carteira de servizos, o centro ofrece fisioterapia neurolóxica, deportiva, respiratoria, traumatolóxica, xeriátrica, pediátrica, e uroginecolóxica.