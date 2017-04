O alcalde de Santiago, Martiño Noriega, espera que na súa reunión deste mércores co ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, no que se abordarán cuestións como a estación intermodal, as conexións norte da ligazón orbital e a urbanización da rotonda de Conxo, ratifíquense "compromisos" coa capital galega.

Martiño Noriega | Fonte: Europa Press

"Acudimos con todo o ánimo do mundo e cheos de razón para reclamar un trato xusto para a cidade e non discriminatorio", trasladou, nunha rolda de prensa celebrada no Concello.

O tres asuntos "prioritarios" que Noriega leva en carteira son as conexións norte da ligazón orbital, a estación intermodal e a urbanización da rotonda de Conxo, unha actuación que fora comprometida pola anterior titular da área, Ana Pastor, e que non figura nos Orzamentos Xerais do Estado (PGE).

Aínda que os orzamentos si inclúen as outras dúas cuestións --a ligazón orbital e as partidas para a intermodal--, o rexedor aspira a que se "aceleren os prazos" das conexións norte e que poidan estar en 2021.

ENCONTRO PENDENTE CON TEJERINA

En canto ao encontro que foi anulado coa responsable estatal de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, e se recibiu o Consistorio unha nova convocatoria, o rexedor sinalou que aínda non.

"Seguimos esperando por Tejerina, pero non perdemos a esperanza. Non sabemos se o novo equipo gobernamental faise de rogar, pero nós somos xente insistente e persuasiva", resolveu.