Dous falecidos e un desaparecido tras a colisión dun pesqueiro cunha batea na Illa de Tambo

Dous tripulantes dun pesqueiro faleceron este mércores tras a colisión da embarcación cunha batea nas proximidades da Illa de Tambo, mentres que outro alcanzou a costa polos seus medios e outro foi recuperado con vida por outro barco.

Illa de Tambo, na ría de Pontevedra

Segundo informou Salvamento Marítimo, un tripulante do pesqueiro 'Novo Marcos' deu aviso do afundimento do devandito barco nas proximidades da Illa de Tambo, na Ría de Pontevedra, tras chocar cunha batea.

Este tripulante puido alcanzar a costa polos seus propios medios e foi atendido de hipotermia polo 061. O pesqueiro tiña unha tripulación de cinco persoas. Inmediatamente púxose en marcha o dispositivo de busca dos desaparecidos, coordinado polo Centro de Coordinación de Salvamento de Fisterra, que mobilizou o helicóptero 'Pesca I', da Xunta de Galicia; o patrulleira 'Río Guadalope', da Guardia Civil, e a 'Salvamar Mirach' e o 'Helimer 215' de Salvamento Marítimo, ademais de dar aviso aos pesqueiros que se atopaban na zona.

Un destes pesqueiros, o 'Churus', atopou un tripulante falecido e outro a salvo, que trasladou ata a poboación pontevedresa de Combarro. O ferido foi atendido polo 061, segundo concretou Salvamento Marítimo.

BUSCA

Pola súa banda, o helicóptero 'Pesca I' recuperou o corpo dun tripulante na mesma zona e trasladouno ata Combarro, segundo engade Salvamento.

A busca do desaparecido continúa no polígono de bateas, na que participan os medios mobilizados e pesqueiros da zona que colaboran na tarefa.