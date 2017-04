Un incendio queima un galpón en Mourente, en Pontevedra

Un incendio calcinou na noite do martes un galpón con diversos materiais no seu interior situado na zona de Mourente, en Pontevedra, segundo informou o 112 Galicia.

As mesmas fontes indicaron que se descoñecen as causas que orixinaron o lume, que se iniciou pasados uns minutos das 21,00 horas deste martes. A esa hora, varios particulares alertaron ao 112 Galicia e indicaron que escoitaran varias explosións nun galpón, situado no lugar de Casas Novas.

Ante a posibilidade da existencia dalgunha persoa que puidese atoparse no lugar, o persoal do 112 Galicia, ademais de requirir a intervención dos Bombeiros da cidade, alertou a Urxencias Sanitarias, que desprazou unha ambulancia ata o punto.

Afortunadamente, ninguén resultou ferido nin afectado. A Policía Nacional e os efectivos de Protección Civil de Pontevedra tamén foron alertados polo persoal do 112 Galicia.