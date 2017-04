Policías locais auxilian a un home con discapacidade que caeu no seu domicilio en Lugo

Axentes da Policía Local auxiliaron este mércores a un home con discapacidade que caeu no seu domicilio en Lugo e axudárono a deitarse en cama.

Segundo informou a Policía Local de lugo, ás 0,25 horas deste mércores trasladouse unha patrulla ao número 1 de Rúa Celso Emilio Ferreiro para auxiliar a un home con discapacidade no terceiro esquerda "que caeu no seu domicilio".

Na vivenda, segundo relatan as mesmas fontes policiais, atopábase o seu cónxuxe, pero que non era capaz de levantarlle "por causa do seu peso". Por iso, os policías procederon á súa incorporación e a deitalo na cama.