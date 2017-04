Detidos en Málaga e Pontevedra un británico e un español por difundir pornografía infantil a máis de 1.000 pedófilos

A Garda Civil detivo a dúas persoas --un británico en Málaga e un español en Pontevedra-- no marco da operación 'Titan II' contra a difusión de pornografía infantil, acusados de distribuír material pedófilo a máis de 1.000 persoas de distintos países.

Segundo informou o Instituto Armado, o británico está fuxido da xustiza do seu país desde 2006 e é un dos delincuentes sexuais máis buscado en Gales. O outro, de nacionalidade española, aproveitaba a súa actividade de monitor de tempo libre para realizar gravacións a menores cos que traballaba utilizando cámaras ocultas instaladas en cuartos de baño.

Dentro desta operación, coordinada por un grupo de traballo internacional liderado pola FBI, foron detidos en diferentes países decenas de persoas das 142 que estaban a ser investigadas.

Os investigadores puideron comprobar que os detidos --que non están relacionados entre si-- facilitaran o contrasinal de acceso á súa rede privada a máis de 1.000 pedófilos de diversos países que na actualidade están a ser investigados.

A Garda Civil explicou que a localización do cidadán británico foi complexa, porque non tiña domicilio fixo e o lugar onde residía non constaba en ningún rexistro oficial. Durante a súa detención tentou desfacerse dun dispositivo de almacenamento portátil con máis de 80.000 arquivos contendo abusos a menores de idade de especial dureza, tanto pola idade dos menores como polas prácticas ás que eran sometidos.

En canto ao español, adoptaba estritas medidas de seguridade para ocultar a súa identidade en liña. Por unha banda, conectábase a Internet habitualmente desde redes inalámbricas en distintos establecementos públicos, utilizando para iso distintos dispositivos portátiles (polo menos tres ordenadores e un teléfono móbil), todo iso para evitar deixar o rastro dixital.

Ademais, nos últimos meses trasladara a súa actividade principal á rede TOR, que, entre outras funcionalidades, destaca por permitir ocultar o rastro de navegación dos seus usuarios. Estos comportamentos obrigaron aos investigadores a despregar un dispositivo policial complexo que permitiu finalmente a súa localización.

Unha vez identificado o seu lugar de residencia, procedeuse ao rexistro da súa vivenda. Da análise dos dispositivos incautados, localizáronse gravacións realizadas polo detido con cámara oculta no vestiario dun polideportivo, nas que se apreciaba a menores completamente espidos, así como a súa actividade como monitor de tempo libre, o que lle facilitou o seu acceso a estes menores.

Unha vez postos os detidos a disposición xudicial, ambos ingresaron en prisión provisional sen fianza. Dada a gravidade dos abusos aos que foron sometidos os menores de moi curta idade, que se aprecian nas gravacións, os dous enfróntanse a penas que poderían chegar ata os nova anos de prisión.

Durante os rexistros domiciliarios, os investigadores interviñeron abundante material informático, de cuxo análise se abriron novas investigacións para localizar por centos de usuarios cos que os detidos intercambiaban este tipo arquivos de contido ilícito.

A operación foi desenvolvida por axentes pertencentes ao Grupo de Delitos Telemáticos da Unidade Central Operativa (UCO) da Garda Civil.