(AM) Extinguido o incendio que queimou unhas 130 hectáreas en Sober (Lugo)

O incendio forestal que comezou na tarde do domingo no municipio de Sober (Lugo) foi extinguido este mércores tras queimar unhas 130 hectáreas, delas 90 de monte arborado.

Segundo concretou a Consellería do Medio Rural, ás 17,00 horas do martes estaba controlado o lume que afectou a 90 hectáreas de monte arborado e 40 de raso na parroquia de Anllo e quedou extinguido ás 00,16 horas deste mércores.

Este lume deuse por estabilizado ás 17,20 horas do luns tras empezar na parroquia de Anllo ás 17,50 horas do domingo.

Na súa extinción traballaron 21 axentes, 30 brigadas, 20 motobombas, catro pas e oito helicópteros.

CERVANTES

Medio Rural confirmou que tamén foi extinguido ás 19,50 horas do martes o lume que comezou na madrugada do sábado con catro focos simultáneos na parroquia de Vilarello no municipio lucense de Cervantes tras queimar 90 hectáreas, delas 84 de arborado e seis de raso.

Nos traballos de extinción participaron 21 axentes, 31 brigadas, 19 motobombas, unha pa, catro helicópteros e un avión.