Grupo PSA mellora un 5% a súa facturación trimestral, cuns ingresos de 13.629 millóns de euros

O Grupo PSA pechou o primeiro trimestre do ano cun volume de ingresos de 13.629 millóns de euros, o que representa un incremento do 4,9% en comparación coa cifra de negocio de 12.998 millóns de euros contabilizada no mesmo período do ano previo, segundo datos publicados pola empresa.

Carlos Tavares | Fonte: Europa Press

O director financeiro da compañía, Jean-Baptiste de Chatillon, asegurou que o "éxito" do seu plan de crecemento orgánico e de rendibilidade 'Push to Pass' confírmase cos recentes lanzamentos e coa aceleración do desenvolvemento internacional da firma.

"A pesar da contorna económica volátil e incerto, a nosa axilidade é, máis que nunca, unha vantaxe competitiva para lograr os nosos obxectivos de crecemento e de rendibilidade", asegurou o directivo da corporación francesa.

Do total de facturación rexistrada por PSA no tres primeiros meses do ano, 9.018 millóns de euros corresponderon á división de Automoción, o que representa unha progresión do 2,5% se se compara co mesmo período do ano anterior.

Pola súa banda, o fabricante de compoñentes para automóbiles Faurecia contabilizou un volume de ingresos trimestral de 5.092 millóns de euros, un 9,3% máis respecto dos 4.656 millóns de euros facturados no devandito período de 2016.

Doutra banda, a multinacional que preside Carlos Tavares comercializou un total de 729.424 vehículos das súas marcas Peugeot, Citroën e DS en todo o mundo entre xaneiro e marzo de 2017, o que representa un aumento do 4,2%.

Así, as vendas mundiais de Peugeot creceron un 18,1% no primeiro trimestre, ata 476.107 unidades, mentres que as de Citroën baixaron un 11,9%, ata 239.374 unidades, e as de DS, caeron un 44,4%, ata 13.943 unidades.

Para o conxunto do exercicio actual, Grupo PSA prevé que o mercado automobilístico europeo experimente unha subida do 1%, mentres que o latinoamericano progresará un 2%. Ademais, a estimación de crecemento en China é do 5% e de estabilidade en Rusia.

O plan estratéxico 'Push to Pass' de PSA contempla lograr unha marxe operativa do 4,5% no período 2016-2018 e do 6% en 2021, así como facturar un 10% máis en 2018 respecto de 2015 e un 15% adicional para 2021.