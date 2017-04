Mergulladores confirman que o patrón desaparecido non está na ponte nin entre o aparello do pesqueiro afundido

Uns submarinistas familiares do patrón do pesqueiro 'Novo Marcos' desaparecido tras chocar contra unha batea e afundirse na Ría de Pontevedra confirmaron, tras mergullarse, que o home non está na ponte nin entre o aparello do pecio.

Así o confirmaron a Europa Press fontes de Salvamento Marítimo, que explicaron que ata a zona achegáronse familiares do desaparecido submarinistas que traballan na pesca de navalla e decidiron facer unha inmersión.

As mesmas fontes manifestaron que ao subir indicaron que comprobaron que na ponte do barco afundido non está o desaparecido e entre o aparello tampouco.

Ao lugar desprazáronse tamén mergulladores da Garda Civil (GEAS) para realizar inspeccións na zona do afundimento do pesqueiro, que se atopa nas inmediacións da batea contra a que chocou antes de irse a pique, segundo indicou Salvamento Marítimo.

OPERATIVO

Como consecuencia deste naufraxio mobilizouse o helicóptero 'Pesca I', da Xunta de Galicia; o patrulleira 'Río Guadalope', da Garda Civil, e a 'Salvamar Mirach' e o 'Helimer 215' de Salvamento Marítimo, ademais de dar aviso aos pesqueiros que se atopaban na zona.

A eles sumáronse, así mesmo, o buque 'María Pita' e a 'Salvamar Sargadelos', ademais de mergulladores da Garda Civil.