PGE.- Educación permitirá ás CCAA que baixen os prezos dos másteres para que os igualen aos graos

O Ministerio de Educación, Cultura e Deporte permitirá que as comunidades autónomas diminúan os prezos dos másteres non habilitantes, igualando as pinzas no seu parte inferior aos habilitantes --avogado ou profesor de Secundaria-- e aos graos universitarios, de maneira que reverterá unha das medidas máis polémicas do decreto de abril de 2012 que permitiu a subida das taxas.

Exame de Selectividade 2015 | Fonte: Europa Press

Así o anunciou o secretario de Estado de Educación, Formación profesional e Universidades, Marcial Marín, durante a súa intervención na Comisión de Educación do Congreso para dar conta das partidas do seu departamento nos Orzamentos Xerais do Estado. "Van baixar as taxas universitarias dos másteres permitindo minorar os prezos dos másteres non habilitantes para igualar a pinza pola parte inferior aos másteres habilitantes", explicou.

Ata este momento, os alumnos de másteres non habilitantes pagaban unhas taxas de entre o 40 e 50 por cento e, con esta medida, o Goberno pretende que as comunidades autónomas baixen a pinza destes prezos públicos, situándoa entre o 15 e o 50% para que se igualen aos másteres habilitantes e graos --15-25%--.