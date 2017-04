O Consello aprobará o xoves un paquete de medidas para fomentar o emprego en menores de 30 anos

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, avanzou que o seu Executivo aprobará, na súa reunión semanal do xoves, un paquete de medidas destinadas a fomentar o emprego nos mozos menores de 30 anos.

O presidente dá Xunta, Alberto Núñez Feijóo, no pleno do Parlamento. | Fonte: Europa Press

Durante a sesión de control do Parlamento de Galicia, o máximo mandatario autonómico anunciou que este paquete incluirá axudas á formación dos mozos e subvencións ás empresas que os contraten. Así, precisou que a Xunta destinará 2.000 euros a completar a formación de cada mozo e, posteriormente, outros 5.000 á empresa que o contrate.

Feijóo pronunciouse deste xeito en resposta a unha pregunta formulada polo portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, quen denunciou ante o presidente o incremento da precariedade laboral en Galicia ata o "27%" e afeou á Xunta que non executase todos os fondos consignados para políticas activas de emprego nas contas autonómicas para 2016.

"Preocupación polo emprego no PP vemos moi pouca", asegurou Villares, que criticou que "deixasen sen executar unha chea de cousas". "Que van facer cos fondos sobrantes? Iluminar o Gaiás como o fixo coas axudas para o pago da luz?", cuestionou o portavoz de En Marea.

CRUZAMENTO DE DATOS

E é que Feijóo e Villares protagonizaron este mércores un cruzamento de datos sobre a evolución do emprego na Comunidade galega. Así, mentres que o portavoz de En Marea censurou que Galicia ten a "peor taxa de evolución do emprego de todo o Estado español desde 2009, con 103.000 ocupados menos", Feijóo acusoulle de "non todos os datos", só os "negativos".

Fronte a iso, o titular da Xunta lembrou que á súa chegada á Xunta destruíanse "50.000 postos de traballa" mentres que hoxe Galicia "está a crear 18.000 empregos". "Deberían vostedes de non ocultar aos galegos que hoxe hai menos paro que cando os galegos me elixiron en 2012 e mesmo que cando os galegos me elixiron en 2009", subliñou.

Ademais, destacou que en Galicia hai hoxe "21.700 parados menos que hai un ano". "Se vostede dime se estou satisfeito coa evolución do desemprego en Galicia, a resposta é non. Se vostede dime que estamos mellor que cando tomei posesión, a resposta é si", apuntou.

Nesta liña, avanzou que a Xunta seguirá traballando co obxectivo de que "en 2020 haxa entre 80.000 e 100.000 empregos máis" e que "a taxa de paro sitúese en torno ao 10% e haxa máis de 50.000 contrato indefinido".