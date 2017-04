A poboación de Galicia baixa en 10.825 persoas en 2016, un 0,4% menos, segundo o Padrón continuo do INE

A poboación inscrita en Galicia baixou en 10.825 persoas, ata 2.707.700, a 1 de xaneiro de 2017, o que representa un descenso do 0,4% en comparación coa mesma data de 2016, segundo os datos provisionais do padrón continuo que publica este mércores o Instituto Nacional de Estatística (INE).

En canto á poboación estranxeira, a comunidade galega perdeu en 2016 un total de 1.085 persoas, o que significa unha diminución do 1,2%.

Así as cousas, o INE reflicte que o maior número de concellos galegos teñen de 1.001 a 10.000 habitantes (227), fronte a unicamente tres de máis de 100.000 habitantes.

O 33,3% da poboación inscrita no padrón correspóndese con concellos que van dos 10.001 aos 50.000 habitantes. Os estranxeiros, mentres, repártense de forma equilibrada en función da cifra de habitantes dos municipios polos que se inscriben (un 4,2% polos de máis de 100.000).

Deste xeito, segundo recolle a estatística, só unha cidade galega acolle a entre un 15% e un 20% de poboación estranxeira. O pasado ano, eran dous os municipios que acollían a esta franxa de poboación foránea, polo que xa son catro as cidades que concentran a entre un 10% e un 15% de estranxeiros.

PROVINCIAS

En canto aos datos por provincias, dos 2,7 millóns de persoas inscritas en Galicia, un total de 1.119.905 pertencen á provincia da Coruña, mentres que Pontevedra concentra 942.689 persoas, seguida por Lugo --333.511-- e Ourense --311.595--.

Respecto dos datos segundo sexo, máis da metade da poboación de Galicia é muller, 1.403.580, mentres que o total de homes ascende a 1.304.120.

A media de idade na comunidade galega sitúase nos 46,8 anos --homes, 45,1 anos, e mulleres, 48,3--. A provincia máis envellecida é a de Ourense cunha media de 50,2 anos, mentres que a máis nova é Pontevedra con 45,0.

ESTRANXEIROS

En total, 86.881 estranxeiros están inscritos en Galicia, dos que máis dun 75 por cento residen nas provincias da Coruña --31.521-- e Pontevedra --30.104--. Os restantes 25.000, está inscritos no padrón de Lugo --12.570-- e Ourense --12.686--.

Todos eles representan o 3,2 por cento do total da poboación galega, o segundo cociente máis baixo do conxunto estatal. En canto á idade, 44.070 mulleres foráneas están empadroadas en Galicia, mentres que o total de homes alcanza 42.881.

MEDIA ESTATAL

En canto aos datos estatais, o total de persoas inscritas no Padrón Continuo en España a 1 de xaneiro de 2017 é de 46.539.026 habitantes, segundo o Avance da Estatística do Padrón Continuo dado a coñecer este 26 de abril polo Instituto Nacional de Estatística (INE), o que supón unha diminución de 17.982 persoas respecto dos datos a 1 de xaneiro de 2016.

Deste total, 41.989.168 teñen nacionalidade española e 4.549.858 son estranxeiros, o que representa o 9,8% do total de inscritos.

O INE puntualiza que as cifras publicadas este mércores son un avance provisional e que as definitivas, unha vez finalice o procedemento para a súa obtención, e tras o informe favorable do Consello de Empadroamento, elevaranse ao Goberno da Nación antes de fin de ano, para a súa aprobación mediante Real Decreto, que será publicado no Boletín Oficial do Estado.

Así, durante o ano 2016, o número neto de españois inscritos experimentou un aumento de 50.741 persoas (un 0,1%), mentres que o de estranxeiros descendeu en 68.723 (un -1,5%). Entre estes últimos, os pertencentes á UE-28 diminuíron en 80.978 (un -4,4%), mentres que o non comunitarios aumentaron en 12.255 persoas (un 0,4%).

O 49,0% do total de inscritos no Padrón son homes e as 51,0% mulleres. Entre os españois hai máis mulleres (51,1%), mentres que entre os estranxeiros predominan os homes (50,4%). O 86,8% da poboación naceu en España e o 13,2% no estranxeiro.

Por idades, o 15,9% da poboación ten menos de 16 anos, o 37,3% ten entre 16 e 44 anos, o 28,0% ten entre 45 e 64 e o 18,8% ten 65 ou máis anos. A idade media da poboación inscrita no Padrón é de 42,9 anos.

As comunidades autónomas máis poboadas son, do mesmo xeito que a 1 de xaneiro de 2016, Andalucía, Cataluña e Comunidade de Madrid. Mentres, as que teñen menos poboación seguen sendo A Rioxa, Cantabria e Comunidade Foral de Navarra.