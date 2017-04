Citroën 'ficha' a un directivo de Fiat como director de Mercadotecnia Operacional en España e Portugal

A firma automobilística francesa Citroën nomeou a Antoine Burguière, actual director de Fiat, Lancia e Abarth en Francia, novo director de Mercadotecnia Operacional da marca en España e Portugal, segundo informou a empresa nun comunicado.

Antoine Burguière | Fonte: Europa Press

Burguière, que asumiu a súa nova responsabilidade o pasado 1 de abril, reportará de forma directa no posto ante o director xeral de Citroën para España e Portugal, Pablo Puey, e substitúe no cargo a Laurent Benard, que se converte en coordinador internacional de Mercadotecnia da empresa.

O novo director de Mercadotecnia Operacional de Citroën en España e Portugal é Master Mercadotecnia pola Graduate School of Business Management de Tours (Francia) e iniciou a súa carreira profesional no sector do automóbil en 1999 no grupo Volkswagen.

En 2004 incorporouse a Mitsubishi Motors en Francia e en 2006 asumiu a dirección de Mercadotecnia de Fiat en Francia, en 2007 responsabilizouse das vendas da marca en París e en 2008 encargouse de relanzar a firma Abarth no mercado francés.

Brugière foi nomeado en 2010 director de Mercadotecnia de Fiat e director de Abarth en España e en 2011 pasou a ser o director de ambas as firmas no mercado nacional, ata que en 2015 asumiu a dirección de Mercadotecnia de Produto de Fiat para Europa, Oriente Medio e África. En 2016 pasou a ser director de Fiat, Lancia e Abarth en Francia.