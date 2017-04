Mergulladores localizan o corpo do patrón desaparecido nas inmediacións do pecio na Ría de Pontevedra

Mergulladores da Garda Civil (GEAS) localizaron o cadáver do patrón desaparecido do pesqueiro 'Novo Marcos' nas inmediacións do pecio tras afundirse na Ría de Pontevedra despois de chocar contra unha batea.

Batea contra a que chocou pesqueiro afundido en Ría de Pontevedra | Fonte: Europa Press

Así o confirmou Salvamento Marítimo este mércores, que indicou que o corpo recuperado foi trasladado ata o porto pontevedrés de Combarro.

Deste xeito, o naufraxio sáldase con tres tripulantes do pesqueiro falecidos tras a colisión este mércores da embarcación cunha batea nas proximidades da Illa de Tambo, mentres que outro alcanzou a costa polos seus medios e outro foi recuperado con vida por outro barco.

Foi un tripulante do pesqueiro 'Novo Marcos' o que deu aviso do afundimento do devandito barco nas proximidades da Illa de Tambo, na Ría de Pontevedra, tras chocar cunha batea.

Este tripulante puido alcanzar a costa polos seus propios medios e foi atendido de hipotermia polo 061. O pesqueiro tiña unha tripulación de cinco persoas.

Inmediatamente púxose en marcha o dispositivo de procura dos desaparecidos, coordinado polo Centro de Coordinación de Salvamento de Fisterra, que mobilizou o helicóptero 'Pesca I', da Xunta de Galicia; o patrulleira 'Río Guadalope', da Garda Civil, e a 'Salvamar Mirach' e o 'Helimer 215' de Salvamento Marítimo, ademais de dar aviso aos pesqueiros que se atopaban na zona.

Un destes pesqueiros, o 'Churus', atopou un tripulante falecido e outro a salvo, que trasladou ata a poboación pontevedresa de Combarro. O ferido foi atendido polo 061, segundo concretou Salvamento Marítimo.

Dous dos falecidos son pais dos dous homes sobreviventes, mentres que a terceira vítima mortal é o patrón do pesqueiro. Todos eles son veciños de Campelo.