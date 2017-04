O portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, acusou ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de incumprir a Lei galega de Medios Públicos de Comunicación desde o ano 2011 e o máximo mandatario autonómico rexeitou "leccións de obxectividade" dos socialistas, aos que lembrou "as leas" que tiñan co BNG na xestión da CRTVG durante o bipartito.

Na sesión de control do Parlamento de Galicia, Leiceaga criticou que o Partido Popular "non queira perder instrumentos de control público da información nin aumentar o grao de autonomía dos profesionais". Fronte a iso, reclamou o "compromiso" de Feijóo co "cumprimento íntegro" á entrada de 2018 desta norma.

Respecto diso, o máximo mandatario autonómico recoñeceu que "hai regulamentos que desenvolven as leis" nos que ao Goberno galego gustaríalle "ir con máis celeridade". "Pero de aí a dicir que se non se cumpre un prazo regulamentario estamos a incumprir as leis permítame que non o poida aceptar", replicou.

Fronte a iso, destacou que desde a súa chegada á Presidencia da Xunta, producíronse avances "importantes" na corporación. "Cando cheguei ao Goberno era a terceira canle en audiencia de España e hoxe é o primeiro. Cando cheguei, tiña un orzamento de 140 millóns de euros e hoxe ten 90 millóns", indicou para reivindicar que algunhas cousas si se fixeron.

ELECCIÓN DO DIRECTOR

Ademais, lembrou que "o primeiro que fixo" en 2009, tras a súa toma de posesión, foi trasladarlle ao Grupo Socialista unha proposta de tres nomees para elixir o director. "Do tres elixiron un e eu acepteino", lembrou para asegurar que "nunca antes se fixo isto".

Tras iso, recoñeceu "algúns atrasos" en publicidade ou no contrato programa. "É certo, presentarémolo, pero creo que nestes momentos, aos directivos e os traballadores da CRTVG hai que felicitalos por facer con 90 millóns o que antes facían con 140, por ser a canle con maior audiencia ou por facer un compromiso diario 24 horas coa lingua galega", manifestou.

DENUNCIAS DE MANIPULACIÓN

A iso, Leiceaga replicou que a "situación é tan grave" que o propio Comité de Empresa da CRTVG acaba de asumir "funcións contra a manipulación informativa que a lei di que lle corresponderían ao Consello de Informativos, sen constituír polo PP".

"O goberno tan só desenvolveu o mandato marco e cumpriu coa elección parlamentaria do Consello de Administración cando non do seu director xeral, que debería ser nomeado por maioría cualificada", indicou para censurar tamén que o ente "careza de con contratos programa", unha falta que "debilita a eficiencia económica e o control parlamentario".

A iso, o presidente respondeu lembrado que o seu Executivo levou a cabo a "maior transformación" da historia da CRTVG, que pasou de estar formada por tres entes a estalo por unha. "Desenvolvamos as leis, sigamos pactando pero sobre obxectividade informativa na CRTVG vostedes non só non poden reclamar, senón que teñen que pedir desculpas", resolveu.