O alcalde de Becerreá e vicepresidente da Deputación de Lugo, Manuel Martínez, acusou este mércores ao candidato á Secretaría Xeral do PSOE Pedro Sánchez de querer converter ao partido "nunha sucursal de Podemos".

Así se manifestou Martínez un día antes de que visite a provincia luguesa o exlíder dos socialistas, á vez que ratificou o alcalde de Becerreá que el "apoia a Susana Díaz".

Á política andaluza descríbea como "unha persoa que ten cultura de partido". "É unha persoa que gaña eleccións e sabe claramente as demandas que hai dentro do PSOE, que pode propor un programa que responda tamén as necesidades actuais dos españois e tratar de volver ser un partido gañador", destacou.

Tras eloxiar as capacidades de Díaz, o vicepresidente da Deputación de Lugo sentenciou: "Con calquera dos outros candidatos (Patxi López e Pedro Sánchez) non imos a ningún lado".

"DIVISIÓN"

Martínez, sobre todo, cargou contra Sánchez, do que abundou que "non" o vai a votar "baixo ningún concepto". "É unha persoa que nos levou a esta situación, dividindo e enfrontando ao partido, que o único que busca é satisfacer as súas necesidades persoais. Para o meu non representa ao PSOE, senón máis ben a un partido podemita", afirmou.

Así mesmo, alertou de que "se finalmente gana vai conseguir que o PSOE se converta nunha sucursal de Podemos". "E iso, obviamente, como socialista, que levou corenta anos no PSOE, non o vou a apoiar, nin votar", concluíu.