O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, defendeu o traballo feito polo Executivo que lidera Alberto Núñez Feijóo en materia de transparencia, con medidas como o impulso dunha lei de "máis esixente" que a estatal e a aprobada polo bipartito ou da plataforma de contratación, á vez que avalou o labor de "control" da valedora do Pobo, Milagros Otero.

Pleno Do Parlamento De Galicia Do 26 De Abril De 2017 | Fonte: Europa Press

"Que hai moito que mellorar? Por suposto, pero percorremos un camiño importante. Hai mecanismos de control e creo que funcionan. Sei que hai opinións, ao meu modo de ver bastante inxustas, sobre o labor da valedora do Pobo, pero creo que funciona. É un labor rigoroso, obxectiva e que funciona como mecanismo de control da Xunta", defendeu Rueda, no pleno.

Aínda que admitiu que se pode "mellorar" e remarcou a intención da Xunta de continuar "avanzando" en transparencia, o vicepresidente galego defendeu o "labor importante" xa feita en resposta ao deputado socialista Juan Manuel Díaz Villoslada, quen pediu máis medidas e instou ao Executivo galego a "cumprir as normas de Competencia", ante o requirimento contra o decreto autonómico que regula as vivendas de uso turístico.

Nunha semana especialmente dura para o PP tras os casos de suposta corrupción investigados en Madrid, Díaz Villoslada remarcou que "agora máis que nunca" a sociedade necesita "permanente luz e taquígrafos" na xestión pública, así como pór "un verdadeiro cordón sanitario" fronte á fraude e a corrupción.

"Necesitamos que as augas da xestión pública baixen sempre o máis limpas posible para que non se sigan contaminando nas cloacas do Estado", reflexionou, antes de reivindicar a aplicación práctica de conceptos como "transparencia, bo goberno e calidade democrática", así como pór límites "prácticos" fronte á fraude e a corrupción.

Todo iso, para recuperar a confianza de "unha cidadanía desencantada" dados os casos de corrupción. Así, incidiu en informes de transparencia que outorgan unha puntuación "baixa" a Galicia en relación a outras comunidades. En concreto, aludiu ao ranking de Transparencia Internacional, que sitúa a Galicia no número 13 na listaxe de comunidades.

PLANS "VERIFICADOS" E ANÁLISE "CUALITATIVA"

Por iso, fronte á "profusión" de normas para favorecer a transparencia, reclamou "mecanismos efectivos" que dean lugar a unha "auténtica política" da transparencia na administración pública.

"Galicia necesita plans de traballo que poidan ser verificados por distintos órganos e non só estatutarios. Necesitamos unha análise cualitativa e nin os informes do Valedor do Pobo nin da Comisión Interdepartamental achegan esta información", indicou o deputado socialista, quen instou á Xunta a aclarar cales serán as políticas de transparencia deste mandato.

RENDICIÓN DE CONTAS NAS ENTIDADES LOCAIS

Rueda replicou que, a pesar da posición de Galicia en relación co resto de comunidades no índice de Transparencia Internacional, a súa puntuación --91,9 puntos (nunha valoración de entre 1 e 100)-- é de "sobresaliente". Engadiu que hai outro ranking e matizou que, en todo caso, á Xunta non lle preocupan tanto "as posicións" nas listas como "mellorar de forma efectiva en transparencia".

Neste sentido, subliñou que o Goberno de Feijóo decidiu dar pasos que supoñen "importantes avances" en relación coas esixencias impostas polo bipartito e puxo en marchade a plataforma de contratación, que "vai mellorando e facilita moito o acceso" aos cidadáns que buscan datos sobre os distintos procedementos de contratación.

Así mesmo, destacou a colaboración do Goberno galego para lograr que as entidades locais, ás veces dotadas con medios insuficientes, cumpran coas súas "obrigacións en transparencia", e aludiu a decisións como a de condicionar determinadas axudas a que as administracións locais "rendan contas".

Respecto diso, sinalou que, a día de hoxe, "cóntanse cos dedos dunha man os concellos que perden subvencións por non render contas". Tamén salientou que se fan públicas as retribucións do Goberno e activouse o Portal de Transparencia, unha canle que se traballa para "perfeccionar".

"Fixemos un labor importante. Hai normativa, vontade e ferramentas para avanzar en transparencia, con independencia do ranking", concluíu.