Feridas dúas persoas nunha colisión en Poio (Pontevedra)

Tres turismos chocaron na mañá deste mércores no termo municipal de Poio (Pontevedra), accidente que se saldou con dúas persoas feridas, entre elas un menor.

Segundo informou o 112 Galicia, o accidente ocorreu sobre as 9,30 horas deste mércores no quilómetro 3,600 de estrada PO-308, á altura do termo municipal de Poio.

Foi un particular o que pediu axuda ao 112 Galicia ao asegurar que tres persoas necesitaban asistencia sanitaria debido a un choque múltiple que se acababa de producir na Avenida da Seca, aínda que soamente dúas foron trasladadas polo 061.

Neses instantes, Urxencias Sanitarias tamén informaba o accidente ao persoal do 112 Galicia, que pasou aviso ás forzas da orde, GES de Sanxenxo e aos membros de Protección Civil de Poio. A intervención do persoal do servizo de mantemento da estrada tamén foi requirida.

En concreto, o 061 desprazou ao lugar unha ambulancia medicalizada que levou á muller A.G.I., de 58 anos, ao Hospital Domínguez, e outra asistencial, que trasladou a un menor ao Hospital Provincial, segundo sinalaron a Europa Press fontes sanitarias.