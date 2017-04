Un incendio causado por un termostato eléctrico causa danos nunha casa en Rianxo (A Coruña), pero non houbo feridos

Un termostato eléctrico apúntase como posible causa da orixe dun lume rexistrado este mércores nunha casa de varios pisos no municipio de Rianxo (A Coruña), que causou danos materiais, pero non feridos.

Segundo informou o 112 Galicia, o lume iniciouse nunha estancia da planta superior do edificio, situada en Taragoña, na AC-305, dirección Boiro.

Os servizos de extinción de Boiro que acudiron ao lugar, tras ser alertados polo 112 Galicia, confirmaron que ardeu parte do teito do tellado e outros materiais, pero non houbo que lamentar danos persoais.

O Centro de Atención ás Emerxencias de Galicia tivo constancia do incendio pola chamada dun particular que, sobre as 9,15 horas, circulaba por esa estrada e viu como saía fume polo tellado da casa.

A partir de aí, por parte do 112 Galicia alertouse aos Bombeiros de Boiro e, ademais, informouse os Bombeiros de Ribeira, Policía Local e aos efectivos de Protección Civil de Rianxo.