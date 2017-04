Villanueva traslada as súas condolencias á familia dos mariñeiros falecidos no afundimento do seu pesqueiro

O delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva, trasladou as súas condolencias aos familiares e amigos do tres falecidos no naufraxio do pesqueiro 'Novo Marcos', tras afundirse na Ría de Pontevedra despois de chocar contra unha batea.

A preguntas dos xornalistas, coincidindo coa súa presenza nunha xornada sobre 'O terrorismo yihadista', precisou que o cadáver do patrón foi localizado próximo ao barco e "a 15 metros de profundidade".

Tras confirmarse o falecemento dun terceiro tripulante, o delegado do Goberno quixo trasladar o seu "sentido pésame" á familia, unhas condolencias que extendeu tamén aos seus amigos.

En concreto, mergulladores da Garda Civil (GEAS) localizaron o cadáver do patrón desaparecido do pesqueiro 'Novo Marcos' ao mediodía deste mércores nas inmediacións do pecio tras afundirse na Ría de Pontevedra despois de chocar contra unha batea.

O corpo recuperado foi trasladado ata o porto pontevedrés de Combarro. Con iso, o naufraxio sáldase con tres tripulantes do pesqueiro falecidos.