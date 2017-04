As testemuñas que este mércores compareceron en sede xudicial en relación á investigación contra dous cargos do Sergas pola administración de tratamentos para a hepatite C, adheríronse á versión do servizo sanitario galego, cuxa actuación afirmaron que foi "correcta", e aseguraron que os tratamentos se dispensaron baseándose en "criterios médicos".

Xulgados De Santiago, En Fontiñas | Fonte: Europa Press

Un membro da subcomisión de farmacia que abordaba a subministración dos tratamentos e os xestores que ocupaban, respectivamente, a dirección de Recursos Económicos do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) e do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (CHUAC) acudiron este mércores a declarar como testemuñas ante o xuíz Andrés Lago en relación a este caso, no que están investigados Félix Rubial e Carolina González-Criado.

Segundo indicou o director xeral da Asesoría Xurídica da Xunta, Manuel Pillado, as testemuñas "foron tallantes" en soster que "só se tiveron en conta criterios médicos" á hora de conceder estes tratamentos e que "en ningún caso restrinxíronse por razóns orzamentarias ou doutro tipo".

O presidente da Plataforma de Afectados pola Hepatite C, Quique Costas, pola súa banda, considerou que as declaracións estiveron "orientadas polo Sergas", un servizo cuxa actuación defenderon como "correcta", e criticou que se perdeu a oportunidade de "arroxar luz" sobre este caso.