A presidenta da Deputación de Pontevedra e primeira tenente de alcalde de Vigo, Carmela Silva, respondeu ás críticas da portavoz do PP, Elena Muñoz, ante a apertura de xuízo oral polo suposto 'enchufe' da súa cuñada, que é a edil popular a que "forma parte dun partido que non é un partido, é unha asociación para delinquir". Ademais, advertiulle "que teña moito cuidadito co que di".

Carmela Silva. | Fonte: Europa Press

Así se pronunciou este mércores, despois de que Muñoz fixese referencia a este proceso xudicial --no que a Fiscalía pide oito anos de prisión para un funcionario do Concello olívico--, tanto durante a celebración do pleno municipal como en declaracións aos medios con posterioridade.

Ao ser cuestionada por este tema nun acto, Carmela Silva, visiblemente molesta, aínda que non entrou a analizar a decisión xudicial, si advertiu á edila popular "que mida moito e que teña moito cuidadito co que di". "Que non todos somos como ela e como eles; o lodo para ela, para que quede clarito", concluíu.

Momentos antes, o alcalde de Vigo, o socialista Abel Caballero, ao ser cuestionado no mesmo acto sobre este tema, rexeitou entrar a facer valoracións e limitouse a dicir que non ten "nada que concretar, nada que comentar".