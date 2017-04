(AMP) Educación permitirá ás CCAA que baixen os prezos dos másteres para que os igualen aos graos

O Ministerio de Educación, Cultura e Deporte permitirá que as comunidades autónomas diminúan os prezos dos másteres non habilitantes, igualando as pinzas no seu parte inferior aos habilitantes --avogado ou profesor de Secundaria-- e aos graos universitarios, de maneira que reverterá unha das medidas máis polémicas do decreto de abril de 2012 que permitiu a subida das taxas.

Exame de Selectividade 2015 | Fonte: Europa Press

Así o anunciou o secretario de Estado de Educación, Formación profesional e Universidades, Marcial Marín, durante a súa intervención na Comisión de Educación para dar conta das partidas do seu departamento nos Orzamentos Xerais do Estado. "Van baixar as taxas universitarias dos másteres permitindo minorar os prezos dos másteres non habilitantes para igualar a pinza pola parte inferior aos másteres habilitantes", explicou.

Ata este momento, os alumnos de másteres non habilitantes pagaban unhas taxas de entre o 30 e 50 por cento e, con esta medida, o Goberno pretende que as comunidades autónomas baixen a pinza destes prezos públicos, situándoa entre o 15 e o 50% para que se igualen aos másteres habilitantes e graos --15-25%--.

ATA 715 EUROS DE AFORRO

Despois da comparecencia, o secretario de Estado indicou aos medios que as familias se poden aforrar con esta medida dos prezos dos másteres ata os 715 euros de media. O crédito dun máster non habilitante costa de media en España 39,12 euros, que, multiplicado polos 60 créditos dun curso completo, o estudante paga en primeira matrícula 2.347 euros.

Pola súa banda, o crédito dos másteres habilitantes é de 27,23 euros de media e o curso completo elévase a 1.633 euros. Con esta medida, que permitirá ás comunidades autónomas cobrar os mesmo, independentemente da natureza do máster, os estudantes que ata agora pagaban de media 2.347 euros, o curso que vén poderanse aforrar ata 715 euros.

Esta decisión non corresponde ao Ministerio de Educación, senón ás comunidades autónomas que son as que teñen a competencia de fixar os prezos xunto coas súas universidades, algo que deixou claro Marín, que non explicou por que decidiu baixar o límite inferior desta pinza ao 15% e manter o superior do 50%. Isto vai permitir que as comunidades autónomas manteñan prezos máis elevados nos másteres non habilitantes fronte aos habilitantes (15%-25%).

PIDE ÁS CCAA QUE FAGAN UN "ESFORZO"

A baixada das taxas é unha das principais reivindicacións dos estudantes universitarios, que, desde 2012 viron incrementados os prezos de graos e másteres porque o Goberno permitiu ás autonomías, mediante o decreto de recortes de abril de 2012, subilos un 25%. Esta medida xerou, ademais, que se disparasen as diferenzas entre comunidades autónomas, pois os alumnos chegan a pagar tres veces máis segundo o lugar no que residen.

"O Estado o que fai é a normativa básica, é dicir, fixa a pinza das matrículas. O que dicimos é que os estudantes paguen o 15% do que fixe a comunidade autónoma. Poden chegar ata o 50%, é certo, pero pedimos ás comunidades que fagan un esforzo para que estean ao redor dese mínimo", indicou en declaracións aos medios.

Doutra banda, o secretario de Estado explicou o resto de partidas dedicadas ao sistema educativo español e, aínda que celebrou a subida dun 1,7% respecto ao ano anterior, ata os 2.525 millóns, tamén advertiu de que o orzamento do Goberno só se corresponde co 5% do diñeiro destinado á Educación en España e o 95% restante correspóndelle aplicalo ás comunidades autónomas que son as que teñen a competencia neste ámbito.

O INVESTIMENTO, "LONXE" A MEDIA EUROPEA

Con iso, respondeu ás críticas dos portavoces dos grupos parlamentarios na Comisión de Educación, que coincidiron en que o proxecto de lei de Orzamentos xerais do estado para educación é "insuficente" e afastado da media dos países da Unión Europea en canto á porcentaxe dedicada ao PIB.

Neste sentido, Marín sinalou que "non vale dividir o PIB" e afirmou que a baixa natalidade xerou que a pirámide de alumnos en idade de estudar en España presente unha porcentaxe inferior á media europea. Por iso, propuxo que se ateñan ao investimento por alumno (6.790 euros ao ano), que, segundo dixo, é "mellor" que a de Alemaña e sitúase á altura de Francia.

Marín sacou peito da partida de bolsas e insistiu durante a súa intervención en que supón "o maior investimento da historia" porque ascende aos 1.523 millóns, 20 máis que no exercicio anterior e que, deles, 1.420 millóns vanse a destinar a bolsas xerais e axudas ao estudo, o que supón un 0,3% máis. Tamén lembrou o aumento da partida para axudas á compra de libros de texto de 50 millóns, o dobre que hai un ano, e os 20 millóns á aprendizaxe de idiomas, ata os 178 millóns.

PSOE "SEGUEN RECORTANDO"

Para os grupos da oposición non é suficiente o incremento do 1,7% do orzamento dedicado ao sistema educativo. En concreto, o portavoz socialista, Manuel Cruz, acusou ao 'número dous' de Educación de "maquillar os recortes" e "torturar os números" para xustificar os orzamentos: "Seguen vostedes recortando, resistíndose a incrementar os fondos e fan desaparecer algunhas partidas".

En concreto, Cruz reprochou ao secretario de Estado, do mesmo xeito que o portavoz de Podemos, Javier Sánchez e o de ERC, Joan Oloritz, a eliminación da partida de Educación Especial, o carácter "asistencial" do primeiro ciclo de Educación Infantil (de cero a tres anos) ou a redución dos fondos para a formación do profesorado. "É rechamante que se poñan a medalla da redución da interinidade cando vostedes provocaron o seu incremento", afeoulle.

A isto último respondeulle a deputada do PP Sandra Moneo, que lembrou aos socialistas que a taxa de reposición herdada do PSOE situábase no 30% e que o Goberno de Mariano Rajoy elevouna ao 50% e despois ao 100%. "Non é unha medida deste Goberno, que foi o único que lle puxo remedio", indicou a portavoz 'popular', en alusión á intención do Ministerio de educación de reducir en tres ano ao 8% a taxa de interinidade que na actualidade sitúase no 20,5%.

"Non son os orzamentos de volta á normalidade, senón de normalidade da excepción", criticou o portavoz de Podemos, que asegurou que "consolidan a desigualdade", coa redución da formación o profesorado ou as partidas dedicadas á Educación Infantil e Primaria, Secundaria e FP ou as de educación no exterior e compensatoria.

CS, "CONTENIDAMENTE SATISFEITO"

Desde Cidadáns, Marta Martín mostrouse "contenidamente satisfeita" e subliñou que o aumento de determinadas partidas responde as esixencias da súa formación política do acordo de investidura de Rajoy. No entanto, sinalou que Cidadáns daría máis diñeiro a programas para "combater as desigualdades territoriais" e lamentou que o 95% do orzamento dedicado á Educación estea en man das comunidades autónomas. "Estaremos vixiantes", apostilou.

Martín criticou a Podemos por rexeitar o proxecto de PGE con "soflamas reivindicativas" en lugar de "traballar e negociar co Goberno. "Os que van votar 'non' terán que explicar aos mestres por que lles deixan nesta situación de interinidade", advertiu.