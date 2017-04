A Orquestra Sinfónica de Galicia porá música á película 'Fausto', de F.W. Murnau

A Orquestra Sinfónica de Galicia (OSG) interpretará a música da película 'Fausto', de F.W. Murnau, na gala inaugural do VIII edición da Mostra Internacional de Cinema Periférico S8.

Con motivo do 25 aniversario da OSG e aproveitando o pistoletazo de saída da Mostra de cinema, o próximo 26 de maio terá lugar unha proxección e un concerto no Palacio da Ópera da Coruña.

En rolda de prensa, o concelleiro de Culturas no Concello da Coruña, José Manuel Sande, acompañado polo xerente da OSG, Andrés Lacasa, e Ángel Rueda, director de S8, presentou este evento, unha "ocasión especial" para gozar da combinación de música e cinema.

O S8 alcanza este ano o seu VIII edición, polo que esta gala, ademais de ser unha ocasión para conmemorar o aniversario da OSG, serve para pór en valor a historia desta mostra de cinema, que este ano apostará máis forte pola formación achegando o cinema ás aulas.

UNHA DAS GRANDES XOIAS DO CINEMA

Respecto da gala inaugural do 26 de maio, Rueda asegurou que será un "acontecemento único" no que confluirán dous proxectos artísticos diferentes, algo que servirá tamén para "xerar marca" na Coruña. Nela, os asistentes poderá deleitarse coa interpretación que fará a OSG dun clásico do cinema mudo.

Rueda explicou que o filme é "unha das grandes xoias da historia do cinema" e que destaca pola súa linguaxe cinematográfica, moi avanzado para unha película do ano 1926. Segundo o director da Mostra, a linguaxe desta película foi a antesala do que despois se coñecería como "cinema de Hollywood".

"É unha película do 1926, pero ten un nivel tecnolóxico moi avanzado", asegurou Rueda. As entradas para o evento poderanse adquirir a través das canles habituais de venda de forma anticipada e o mesmo día da función en despacho de billetes.