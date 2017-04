O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, defendeu que o financiamento local ten que abordarse despois da autonómica e replicou ao PSdeG que "comparte" que hai que "reordenar competencias", pero ve preciso facelo coñecendo "previamente" os recursos dos que se dispón. Ao tempo, negou as acusacións de "sectarismo" na repartición de subvencións do Executivo autonómico ás entidades locais.

Manifestouno en resposta á deputada socialista Begoña Rodríguez Rumbo, quen censurou con dureza a política de subvencións da Xunta en relación ás entidades locais. "O seu sistema é obsoleto e caciquil", reprobou, antes de alertar de que "non se busca o equilibrio territorial". "Fan que fan, para a galería, e realmente non fan nada, ou o que é peor, fan para os seus", afeou.

Así, esgrimiu que o PPdeG "gaña eleccións" pero "non para gobernar para todos", senón "para favorecer aos da súa cor política e desprezando ao resto da cidadanía". Exemplificou con ordes como a do 'Plan Hurbe', que "benefician sobre todo a concellos do PP", e acusou aos populares de "non cumprir os criterios de transparencia" nas axudas.

"Seguro que se fixésemos aquí unha comisión como a que propoñen vostedes para controlar a execución dos orzamentos do Estado para analizar os acordos que aquí se toman sacariámoslle as cores", sinalou, crítica coa proposta da Xunta de rebaixar tributos locais como o Imposto sobre Bens Inmobles (IBI) para a instalación de empresas.

De feito, a parlamentaria aludiu á Comisión Galega de Cooperación Local celebrada a pasada semana e, aínda que recoñeceu que o presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) e alcalde do Barco de Valdeorras, o socialista Alfredo García, indicou que a proposta podería ser "interesante", agora estudouse e augurou que os alcaldes, e "non só os socialistas", rexeitarana.

"INSINUACIÓNS MOI GRAVES"

Non en balde, a deputada socialista incidiu en que as competencias de emprego residen na Xunta. En fronte, Rueda manifestou a súa indignación pola intervención da parlamentaria e, tras recalcar que os concellos tamén teñen o seu papel na promoción da actividade económica, pediu a Rodríguez Rumbo, en ton irónico, que "non rifa" ao presidente da Fegamp por recoñecer "avances" no encontro da Comisión de Cooperación Local.

A continuación, negou que se prime aos concellos do PP na repartición de subvencións e replicou que, "como datos de sectarismo" poderíase realizar unha análise das axudas concedidas pola Deputación de Lugo, cando José Ramón Gómez Besteiro estaba á fronte, e polo Goberno bipartito, etapa na que a propia Rodríguez Rumbo foi directora xeral de Administración Local.

"As súas insinuacións son moi graves e lévanme a pensar que facían vostedes cando tiñan as competencias. Desde logo, este goberno non o fai", sinalou, antes de advertir que a Xunta tampouco "ningunea nin humilla" aos concellos con propostas como a de "colaborar" para favorecer a instalación de empresas.

Rueda, a quen Rodríguez Rumbo pediu "ver con agarimo" a proposta de lei socialista que reivindica a creación dun Fondo de Participación Local para unha adecuada dotación de recursos ás entidades locais, tamén insistiu en que ao Executivo autonómico preocúpalle "o financiamento local, pero recalcou que "primeiro haberá que resolver a autonómica".

"SE QUERE FALAMOS DE CACHARRO OU LOUZÁN"

"Estou de acordo en que o tema das competencias necesita un reordenamiento e ninguén o fixo. Pero resolvamos antes o financiamento autonómico; reordenar si pero sendo lóxicos e vendo os recursos que hai", insistiu, antes de advertir que o Goberno de Feijóo "blindou" o Fondo de Cooperación Local que o bipartito tiña "moito máis baixo" a pesar de subir "os ingresos".

"Se quere falar de sectarismo nas deputacións, se quere falamos da época de Cacharro na de Lugo ou de Louzán na de Pontevedra", replicou Rodríguez Rumbo, quen se reafirmou en que o actual Executivo autonómico "ninguneó" aos concellos ao "non convocar en sete anos a Comisión de Cooperación Local e considerou lóxico que Alfredo García falase de "avances" xa que a propia reunión deste órgano constitúe "un avance".