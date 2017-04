As testemuñas que este mércores compareceron en sede xudicial polo caso dos tratamentos contra a hepatite C adheríronse á versión do Sergas, cuxa actuación afirmaron que foi "correcta", e aseguraron que os tratamentos se dispensaron baseándose en "criterios médicos", unha declaración que os denunciantes consideran "orientada" pola Administración sanitaria.

Xulgados De Santiago, En Fontiñas | Fonte: Europa Press

As testemuñas que declararon este mércores son un membro da subcomisión de farmacia que abordaba a subministración dos tratamentos contra esta doenza e os xestores que ocupaban, respectivamente, a dirección de Recursos Económicos do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) e do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (CHUAC).

Desde as 10,30 horas e ata pasadas as 12,00 horas, as testemuñas prestaron declaración en Santiago ante o xuíz Andrés Lago, que instrúe a causa na que están investigados o entón director de Asistencia Sanitaria do Sergas, Félix Rubial, e a subdirectora de Farmacia, Carolina González-Criado, aos que se atribúe os delitos de homicidio por imprudencia profesional grave e prevaricación administrativa.

Tras as declaracións, o director xeral da Asesoría Xurídica da Xunta, Manuel Pillado, afirmou, en declaracións aos medios, que as testemuñas "foron tallantes" en soster que "só se tiveron en conta criterios médicos" á hora de conceder estes tratamentos e que "en ningún caso restrinxíronse por razóns orzamentarias ou doutro tipo".

En liña co mantido polos investigados e polo Sergas, os responsables dos recursos económicos "aclararon que nunca o orzamento foi un factor limitativo no gasto deste tipo de medicamentos" e que "se cursaron todas as peticións", destacou Pillado.

OS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS

Así mesmo, o facultativo integrante da subcomisión asegurou que se tiveron en conta "os protocolos sanitarios establecidos" que "en ningún caso tentouse restrinxir", se non que "se tentou a interpretación máis favorable para o tratamento dos pacientes".

O letrado da Xunta, que se mostrou "moi satisfeito" coas declaracións, lembrou que os feitos sucederon en "unha época nas que estes medicamentos nin sequera estaban autorizados nin comercializados en España" e que, "a pesar diso, sempre se tramitaron as solicitudes, actuouse sen demora e déronse os tratamentos que os facultativos consideraron necesarios".

Manuel Pillado cualificou de "moi ilustrativas" as declaracións deste mércores e, en relación a elas, considerou que non é necesario que comparezan como testemuñas os restantes integrantes da subcomisión.

DECLARACIÓNS "ORIENTADAS"

Tras a comparecencia xudicial, o portavoz da Plataforma de Afectados pola Hepatite C, Quique Costas, asegurou que as testemuñas "non achegaron nada substancial" e considerou que as declaracións estiveron "claramente orientadas" desde o Sergas.

Costas criticou que, nesta sesión, "perdeuse unha oportunidade de arroxar luz sobre este asunto" e considerou que existe "unha especie de pacto de silencio" co que "non se está colaborando en absoluto a que se faga xustiza" e a "reparar ás vítimas".

Mentres que os responsables económicos "manifestaron que a súa posición na organigrama non levaba responsabilidade ningunha", o membro da subcomisión "mantivo que a actuación do Sergas foi sempre correcta" e que "as actuacións dos dous altos cargos eran actuacións orientadas ao ben dos pacientes".

"Con todo, aquí hai uns feitos, os feitos están acreditados na denuncia e na investigación da Fiscalía e, con todo, cada vez que comparece alguén do Sergas, sexan directivos ou persoal da subcomisión, a sensación que nos queda é a de que ninguén ten ningunha responsabilidade", lamentou o portavoz da Plataforma.

Quique Costas confiou en que o xuíz instrutor, tal e como lles manifestou a través dun auto, cite a declarar como testemuñas aos restantes integrantes da subcomisión de farmacia para "arroxar luz" sobre os feitos.