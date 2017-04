Pleno.- O Parlamento insta á Xunta a aprobar un plan antifraude na contratación pública autonómica

O Parlamento de Galicia instou á Xunta a aprobar un plan antifraude na contratación pública no ámbito do sector público autonómico. A proposta, defendida por Grupo Parlamentario Socialista foi aprobada este mércores pola unanimidade das Cámara.

En concreto, a iniciativa foi defendida na sesión plenaria do martes polo deputado socialista Juan Díaz Villoslada, quen considerou unha "prioridade absoluta" a loita contra as manipulacións nas licitacións públicas, que "alagan medios e xulgados", como a 'Operación Lezo' que investiga un suposto financiamento ilegal do PP de Madrid.

Por iso, asegurou que é necesario "avanzar con máis decisión na adopción de medidas técnicas e legais que, máis aló da necesaria transparencia e regulación dos procesos e criterios, loiten e eviten sistemas de fraude na contratación pública".

E é que, segundo indicou, a Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia (CNMC) calcula que o sobrecusto causado polas malas prácticas "anticompetencia" ascenden a 40.000 millóns de euros ao ano, un 4,5% do PIB, porcentaxe que supera mesmo a previsión de déficit comprometida por España con Bruxelas para 2015.

APOIO DO PPDEG

Esta iniciativa contaba cunha emenda do PPdeG que foi rexeitada polo grupo autor da mesma, o do PSdeG. Precisamente, na súa intervención, a deputada Paula Prado replicou ao parlamentario socialista ao asegurar que o PPdeG está "avergonzado" con todos os "casos de corrupción". "Veñan de expresidentes da Xunta de Andalucía ou veñan de expresidentes da Comunidade de Madrid", sinalou.

Na súa emenda, segundo explicou Prado, o PPdeG pedía incluír na parte resolutiva da proposición unha referencia ás "medidas xa aplicadas" pola Xunta para mellorar a contratación ao asegurar que "non é certo que non se fixo nada" desde o actual Executivo autonómico para eliminar estas prácticas.

Con todo, a pesar de que a proposta non foi aceptada polos socialistas, o PPdeG votou a favor da proposición non de lei despois de que Villoslada xustificase o rexeitamento da emenda ao asegurar que "o PP non debería ter ningún tipo de reparo" estes días para "acometer un plan necesario contra a corrupción en materia de contratación e licitación pública". "Non imos aceptar de ningún xeito esta emenda porque é clarísimo o sentido que lle damos", manifestou.

CRÍTICAS Á CORRUPCIÓN

Tanto o Bloque como En Marea tamén se situaron a favor da iniciativa do PSdeG. Así, en primeiro lugar, na xornada do martes, o deputado nacionalista Luís Bará considerou que "a realidade é que cada vez hai máis leas no PP, máis fraude, menos transparencia e menos ética" xa que, na súa opinión, "a ética é incompatible co capitalismo".

Pola súa banda, a parlamentaria de En Marea Carmen Santos aproveitou para cuestionar a relación do PP de Madrid co empresario Villar Mir, propietario de Ferroatlántica. "Igual somos mal pensadas e as achegas de Villar Mir ao PP son froito do azar e non incentivos para asegurarse contratos públicos", ironizou.

Tras iso, censurou os diferentes casos de corrupción que afectan a cargos do PP, como o Pokémon, a Púnica, a Gürtel dos que agora os populares "queren desentenderse" ao asegurar que "son casos illados" e criticou que todos os exministros do goberno de José María Aznar "ou estean implicados en casos de corrupción ou formen parte de consellos de administración de empresas".