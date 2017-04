Pleno.- Unanimidade da Cámara para reclamar que se facilite o recoñecemento de invalidez do estranxeiro en pensións

O Parlamento galego aprobou por unanimidade unha iniciativa do BNG --transaccionada cos populares-- en favor de que na negociación do Goberno central dos convenios de dobre imposición con outros países introdúzase unha cláusula que facilite o recoñecemento automático dos certificados de invalidez de calquera dos Estados concertantes a efectos das obrigacións tributarias que poidan ter as pensións de emigrantes retornados en España.

No debate, Noa Presas (BNG) denunciou que non hai un trato "xusto" para as pensións de invalidez, e referiuse a as sentenzas que dan a razón a emigrantes con este tipo de retribucións en Suíza, aos que o Estado español fixo tributar por elas de forma irregular. Por iso, cre necesario actuar para facilitar as exencións deste tipo de pensións.

Na votación por puntos da iniciativa, o PP rexeitou o resto de propostas do BNG -apoiadas por toda a oposición-- que reclamaban unha modificación da lei do IRPF en beneficio dos emigrantes retornados.

Así, Presas reprochou que os emigrantes retornados foron tratados "como absolutos delincuentes", mentres que as medidas correctoras levadas a cabo polo Goberno "seguen sen supor unha regulación que dea un marco claro e xusto".

Neste sentido, Presas critica que é unha "inxustiza" considerar unha pensión do estranxeiro como un segundo pagador, cando en España "dúas pensións considéranse un só pagador". Por iso, demanda unha modificación fiscal da lei reguladora do IRPF para "adecuala a un trato xusto" aos emigrantes retornados.

No mesmo día en que unha manifestación de emigrantes retornados protestaron ante o Parlamento, Noa Presas remarcou que "son moitos os que continúan na rúa" en procura de "unha solución" para eles.

POSTURA DO PPDEG

Para xustificar a negativa do Grupo popular ao resto da iniciativa, o deputado José González realizou unha pedagóxica explicación técnica para defender que os emigrantes retornados deben "tributar en España sen ningunha dúbida" se cobran máis de 12.000 euros anuais. "Votamos en contra, pero non por iso estamos en contra dos emigrantes retornados", deixou claro.

A modo de exemplo, referiuse ao hipotético caso de dous irmáns galegos de 70 anos que cobran 18.000 euros brutos anuais, un traballou en España e outro en Francia.

No caso do home que quedou en Galicia, o Estado ingrésalle na súa conta 16.200 euros, de forma que lle fixo unha retención de 1.800 euros, por iso non ten obrigación de presentar declaración. Con todo, José González explica que ao emigrado a Francia ingrésanselle 18.000 euros e o país galo non lle fai retencións, "por iso debe presentar declaración" en España.

E é que sinalou que, de acceder á petición do Bloque, estar "a tratar de forma inxusta aos pensionistas españois fronte aos emigrantes retornados", á vez que pediu "non confundir" a este colectivo.

Ademais, o deputado popular remarca que "se fixo borrón e conta nova" en favor dos emigrantes retornados, xa que houbo un período de regularización extraordinaria no que se condonaron sancións, recargas e intereses de demora.

Pola súa banda, Begoña Rodríguez Rumbo (PSdeG) pediu "deixar de tratar aos emigrantes retornados como defraudadores" e "igualar" o trato fiscal que reciben co do resto de pensionistas españois. Así mesmo, Carmen Santos (En Marea) lamentou que a "persecución á que foron sometidos" os emigrantes foi "inaceptable".

INICIATIVAS REXEITADAS

Noutra orde de cousas, neste pleno os populares votaron en contra doutras propostas como a do PSdeG que demandaba que a Xunta realice en dous meses un informe o grao de cumprimento dos plans de igualdade en entidades dependentes da Administración galega.

María Pierres (PSdeG) criticou a "política de recortes" da Xunta en igualdade, para a que os plans sobre esta materia son "unha cuestión menor", mentres o 63% dos postos directivos da Administración autonómica está ocupado por homes.

Respecto diso, Marián García Míguez (PP) recoñeceu que os plans de igualdade son unha "materia pendente" da Xunta. Aínda que defende o traballo do Goberno galego, admite que "quedan cousas por facer e esta é das máis importantes". Os populares presentaron unha emenda de substitución, rexeitada polos socialistas en base a que, entre outras cuestións, non se fixa un prazo temporal para a análise.

Os populares tamén se opuxeron a unha proposición non de lei de En Marea na que se pedía, entre varios puntos, garantir unha subida anual no salario dos profesores igual ao IPC, así como outras recuperacións nas súas retribucións.

No debate, Luca Chao (En Marea) lamentou que os docentes galegos perderon desde 2013 ao redor do equivalente a unha extra ao ano, cun recorte salarial entre 4.600 euros e máis de 8.000 euros en función do caso.