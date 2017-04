En Marea acusou á Xunta de "expulsión" de pemes da posibilidade de participar nun "macroconcurso" de limpeza de instalacións dependentes da Administración galega.

No pleno do Parlamento galego, o portavoz de En Marea, Luís Villares, denunciou que os pliegues deste concurso licitado o pasado 25 de xaneiro impiden participar a pemes galegas, xa que "non teñen medios técnicos para poder acceder" a este tipo de contrato. A isto únese que aumenta un 20 por cento a superficie de traballo que debe abordar cada empregado contratado.

En resposta, o vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, defendeu que este concurso se realizou en "a máis estrita legalidade", á vez que remarcou que este tipo de contratación no servizo de limpeza realizouse "desde hai moitos anos", co "mesmo adxudicatario que hai agora mesmo".

Tamén apunta que esta contratación de gran volume supón "optimizar recursos", "preservando os dereitos dos traballadores". Ademais, sostén que na Xunta "non hai ningunha actitude contraria" á contratación de pemes.

En concreto, Alfonso Rueda resalta que a centralización de contratos de limpeza supuxo un aforro de case 15 millóns de euros desde 2008 para a Xunta.

PROMOCIÓN TURÍSTICA

Por outra banda, o vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, informou de que Galicia vai participar este ano en 46 feiras e encontros do sector turístico -33 internacionais e 13 en España--, o que supón cinco máis que en 2016.

En resposta a unha pregunta do Grupo popular, Rueda subliñou que se acudirá a feiras en cidades como Berlín, Londres e Barcelona, en destinos "con potencia" na procura de turistas con "potencial adquisitivo".

Ademais, o vicepresidente chamou a atención sobre os "moi bos" resultados en turismo en Galicia en Semana Santa, con ocupacións que "rozaron o cento por cento" en lugares como Santiago ou Sanxenxo.