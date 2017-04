Detida unha empregada de fogar por furtos en dous domicilios nos que traballaba como limpadora en Ourense

Axentes da Policía Nacional detiveron en Ourense a unha muller á que se lle imputa a autoría de dous furtos cometidos en dous domicilios nos que traballaba como limpadora, ademais dunha estafa.

Os feitos que motivaron a detención sucederon o pasado día 5 de marzo, cando se personou en dependencias policiais unha muller para denunciar que botaba en falta xoias en casa dos seus pais, un brazalete de ouro groso gravado cunha flor, reloxo de ouro de señora e outro de cabaleiro, anel de ouro e escrava grosa de ouro de cabaleiro.

Ese mesmo día se personó en dependencias outro cidadán, para interpor denuncia por subtracción no seu domicilio dunha medalla de ouro. Segundo informou a Policía Nacional, a limpadora que prestaba servizos no seu domicilio é a mesma que a que traballaba no domicilio dun coñecido, onde tamén notaran a faltar as xoias familiares.

O Grupo de Investigación da Comisaría Provincial de Ourense (UDEV), despois de realizar as pescudas pertinentes en canto a declaracións da contorna de ambas as denuncias nas cales "hai claras similitudes", procedeu ao control de establecementos que compran metais preciosos.

Así localizou 60 vendas de xoias realizadas pola muller agora detida e rexistradas nun prazo de dous anos. A empregada de fogar empezou a traballar no domicilio dos pais da primeira denunciante no mes de setembro de 2016, desde cando acumua 51 vendas de xoias rexistradas, a última delas o 21 de febreiro de 2017.

PEZAS RECUPERADAS

A Policía sinalou que se recuperaron o catro últimas pezas que vendera nun dos establecementos e procedeuse á identificación, localización e detención da presunta autora dos feitos denunciados.

O resto das pezas vendidas non puideron ser recuperadas nin identificados os seus propietarios, por proceder o establecemento de compravenda á súa fundición.

A detida é unha muller de 53 anos de idade anos de idade, natural de Ourense, á que lle consta un arresto anterior. Quedou en liberdade en dependencias policiais.