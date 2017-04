“Nas eleccións do PP da Coruña só votaron 89 persoas”

Polémica resaca tras a vitoria Beatriz Mato no Congreso do PP da Coruña. O seu rival, Javier Escribano, desvela que unicamente votaron o “2% dos afiliados na Coruña”. Iso malia que o PP da cidade presumiu, a través das súas contas oficiais nas redes sociais, de que a conselleira de Medio Ambiente acada o “96,85% do apoio dos afiliados”.

Escribano, o deputado do PP que dimitiu nunha imaxe do Parlamento

De onde ven tal diverxencia das cifras? A explicación é que finalmente no Congreso só puideron votar os afiliados coas súas cotas ao día. Segundo a candidatura de Escribano, depositaron o seu voto unicamente 89 persoas, o 2% dos 4.600 afiliados que di ter o partido conservador na Coruña.

Os datos de Escribano son cifras de parte, non obxectivas, pero reflicten até que punto poden estar inflados os números de afiliados dos que presumen algúns partidos. Por que unha cousa é figurar como afiliado e outra pagar a cota mensual.

Escribano pretendía que no Congreso puideran votar todos os afiliados, estiveran ao tanto das súas obrigas económicas ou non. A organización do PP da Coruña impediuno, o que levou ao candidato a impugnar o Congreso na Xustiza, sen éxito polo de agora.

Por outra parte, cómpre sinalar que Beatriz Mato xa deixou entrever que se presentará a candidata a alcaldesa. Visto o grao de apoio que posúe entre o aparato do PPdeG, o máis probábel é que sexa a rival para desbancar a Xulio Ferreiro.

A presidenta do PP local da Coruña, Beatriz Mato