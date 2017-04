O acusado de tentar roubar droga a narcos avisou ao seu compañeiro do chivatazo pouco antes pero non ao cuart

O garda civil Enrique P.M., acusado de planear o roubo de medio quilo de cocaína a uns narcos nunha gasolineira de Mos (Pontevedra), avisou menos dunha hora antes da operación ao seu compañeiro de patrulla, ao que informou de que recibira un 'chivatazo' sobre un traslado de droga, aínda que non avisou ao cuartel nin aos seus superiores.

Así o manifestou o compañeiro do garda procesado, na súa declaración como testemuña este mércores, durante a vista que se segue na sección quinta da Audiencia Provincial de Pontevedra (sede de Vigo) contra Enrique P.M., e outro seis acusados (Mariño G.J., Marcos G.B., Alfonso P.C., Alfredo I.G., Modesto D.A. e Benito Ou.Ou.).

Segundo esta testemuña, Enrique avisoulle de que recibira información sobre un coche que supostamente transportaría droga, e que ían interceptalo na gasolineira dos Valos, en Mos. Este aviso produciuse "como moito media hora ou tres cuartos de hora" antes de que se desenvolvese o operativo, segundo este garda, quen tamén confirmou que nin el nin o acusado chamaron ao cuartel para informar da situación ou para pedir reforzos.

Leste mesma testemuña tamén declarou que, ao longo desa mañá, o seu compañeiro Enrique mantivo varias conversacións telefónicas nas que alguén lle ía informando o coche sospeitoso, modelo, características, placa de matrícula e ruta pola que ía circulando. "Eu escoitábao falar, pero non me dixo con quen estaba a falar", precisou.

Finalmente, confirmou que, cando pararon ao coche sospeitoso, pediron a documentación ao condutor e reclamáronlle que abrise o maleteiro, aínda que non deu tempo a realizar ningunha dilixencia máis porque, en cuestión de minutos, "apareceu a Policía Nacional" e detivo tanto aos gardas como aos ocupantes do coche no que ía a droga.

'CHIVATAZO'

Ao longo da xornada deste mércores, varios gardas que foron compañeiros de Enrique P.M., prestaron declaración ante o tribunal, e varios deles sinalaron que o acusado chegou a comentarlles, días antes dos feitos, que tiña un 'chivatazo' sobre un posible transporte de drogas. "Pero que non tiña nada concreto aínda, e que había que esperar", relatou un das testemuñas.

Por outra banda, os axentes coincidiron ao sinalar que Enrique non facía ostentación dunha posición económica superior á que podería permitirse co seu soldo de garda civil, e apuntaron que "nunca" viron indicios de que puidese estar a se enriquecer con actividades ilícitas ou de que formase parte dun grupo criminal organizado.

UDYCO

Ante a Audiencia declarou tamén este mércores a que era xefa da Udyco de Vigo no momento dos feitos, e quen dirixiu a investigación policial ao redor dos acusados.

Do mesmo xeito que xa fixo outro policía que testificou na xornada do martes, sinalou que as pescudas se iniciaron ao redor da familia dos 'Morones' e que, a partir de escóitalas, as vixilancias e a información confidencial que manexaron, puxéronse sobre a pista dunha posible transacción de droga na que participaría Mariño.

Esta funcionaria policial ratificou que a investigación puxo de manifesto a "superioridade" de Mariño G.J. con respecto ao resto de acusados, en concreto do garda civil. "Todos cumprían o que el ordenaba", engadiu.

Así mesmo, subliñou que a actuación de Enrique P.M. non foi a propia dun garda civil que recibe un 'chivatazo', senón que "o fixo noutras ocasións, e sabía perfectamente o que tiña que facer". "Nas conversacións dá a entender que o ían a facer da mesma maneira que outras veces", apostilou.