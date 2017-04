O Arcebispado de Santiago expresou este mércores a súa "profunda dor" polas vítimas do naufraxio do 'Novo Marcos' ocorrido este mércores nas proximidades da Illa de Tambo, así como a súa "solidariedade" coas familias das vítimas --faleceron tres tripulantes e dous sobreviviron--.

Nun comunicado, o Arcebispado compostelán manifestou que "unha vez máis, a traxedia volveu a afectar as familias dos tripulantes dun pesqueiro" dunha localidade da Arquidiocese de Santiago de Compostela.

Así, lembra que o número de falecidos polo afundimento na madrugada deste mércores do 'Novo Marcos' elévase a tres tripulantes. "Trátase de Jesús Ligero Abilleira, Florentino Carballa Viñas e Francisco Castiñeiras", segundo lembra e "os sobreviventes son Adrián Ligero e Carlos Carballa, fillos de dous dos falecidos".

Tanto o arcebispo de Santiago de Compostela, Julián Barrio, como o seu bispo auxiliar, así como os responsables da Delegación Diocesana do Apostolado do Mar e Emigración, "testemuñan a súa profunda dor e pesar por estes falecementos e desexan trasladar ás súas familias a súa solidariedade e proximidade nestas tráxicas circunstancias", segundo recolle no seu comunicado.

"Toda a Igrexa diocesana únese, ademais, ao sentimento da gran familia mariñeira da nosa Arquidiocese, tantas veces azoutada por traxedias parecidas no seu duro e servicial servizo", sinalou o Arcebispado.

Neste sentido, apunta que "as xentes do mar desenvolven un traballo dos máis complexos, difíciles e perigosos" e, segundo engade, "a pesar dos avances logrados, aínda queda unha inxente tarefa por realizar para a plena dignificación das condicións de vida dos homes e mulleres do mar".

"Que a Virxe do Carme, patroa das xentes do mar, acompañe aos falecidos ante o seu fillo e console ás súas familias", segundo conclúe o Arcebispado de Santiago.