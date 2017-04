O conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, asegurou que segue sen recibir "ningún tipo de solicitude oficial de segregación de Ferroatlántica".

Francisco Conde no pleno do Parlamento de Galicia | Fonte: Europa Press

En resposta a unha pregunta de En Marea en pleno, Conde remarcou que segue sen ter constancia de "ningunha venda" das centrais hidroeléctricas, polo que non cabe "ningún tipo de pronunciamento" por parte da Xunta.

Ademais, sostén que a Xunta "non vai aceptar ningún tipo de ameaza de ninguén" sobre as centrais hidroeléctricas, á vez que defendeu a "firmeza" e "transparencia" do Goberno galego neste asunto, que "non variou nin un só milímetro a súa posición desde o primeiro momento".

En cambio, Pancho Casal (En Marea) acusou á Xunta de "defender os intereses de presuntos delincuentes" que só buscan unha operación "meramente especulativa" coa venda das centrais. Todo iso, mentres o Goberno galego "nunca contesta ao meollo do asunto", polo que "segue a preocupación".

"Aquí o único que especula é vostede", replicou Conde, quen subliñou que o Goberno galego vai traballar "en todo momento" para defender os intereses de Galicia e os traballadores, "salvagardando o interese público".

VISIÓN "MIOPE" DO BNG

Conde tamén respondeu a unha pregunta formulada pola deputada do BNG Montse Prado, quen advertiu de que a clase obreira galega sairá á rúa o próximo 1 de maio porque "ten moito que reivindicar e pouco que celebrar". "Coas súas políticas condenan a vivir a vida de pobres nun país rico", reprobou.

En fronte, o titular de Economía criticou a visión "miope e moi parcial" que ten o BNG da situación económica de Galicia, que exemplificou co "incremento" do Produto Interior Bruto (PIB) ou do Índice de Produción Industrial (IPI) "por encima da media estatal", a creación de emprego e as exportacións.

Tamén lamentou que o BNG se centre na emigración xuvenil. "Din que os mozo se van de Galicia porque non hai oportunidades e non é así", resolveu o conselleiro.