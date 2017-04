O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, admitiu que o traslado do 112 á nova sede da Estrada de atención "integrada e integral" ás emerxencias (coa localización tamén do 061) viuse "complicado" coa folga dos traballadores, pero asegurou que non houbo "incidencias" que "puxesen en perigo" a atención aos usuarios.

Ante a preocupación manifestada pola deputada de En Marea Eva Solla e polo socialista Juan Manuel Díaz Villoslada, o vicepresidente pediu que non teñan "dúbida" de que, se os técnicos da Xunta dixesen que o traslado non se podía facer, non se realizou. A continuación, esgrimiu que xa se atenderon 17.000 chamadas.

Por iso, agradeceu a "profesionalidade" dos traballadores e proclamou que "o servizo está a funcionar ben e sen pór en risco a integridade da xente que chama". Por outra banda, reafirmouse no seu defensa do traslado a esta nova sede, que non foi "sorpresivo" e convidou aos deputados a visitar o centro para comprobar o seu funcionamento.

"A partir de agora veranse os beneficios do investimento. E señora Solla, non é responsable dicir, como vostede dixo no Twitter, que se aumentará o tempo de resposta. Non se pode facer este tipo de declaracións alegremente", remarcou Rueda.

Ao tempo, asegurou que a Xunta "respecta" as reivindicacións dos traballadores, pero lembrou que se trata dun servizo de xestión indirecta. "Nós tentamos mediar en varias ocasións e eu non perdo a esperanza de chegar a un acordo", concluíu.

"IRRESPONSABLE" É FACER O TRASLADO CON FOLGA

Enfronte, Solla e Díaz Villoslada replicaron que "irresponsable" é trasladar o servizo do 112 no medio dunha folga. Ademais, a deputada de En Marea reprochou a Rueda que non lle deixase visitar nin a nova nin a anterior sede do 112 nin reunirse con ela ou os traballadores, ao que o vicepresidente replicou que fixo a petición durante o traslado e convidouna a ir agora.

Solla lamentou a actitude "megalómana" da Xunta coa construción deste edificio e a "ausencia de vontade de negociar as condicións laborais dos traballadores" ante o cambio de localización. Así mesmo, coincidiu Díaz Villoslada en alertar de que a nova plataforma de resposta non funciona correctamente.

Membros do comité de empresa do 112 que seguían a intervención abandonaron o hemiciclo do Parlamento galego indignados coa intervención do vicepresidente, con algúns berros desde a tribuna.

A deputada popular Paula Prado pediu a súa palabra tras a súa saída para advertir de que a nacionalista Ana Pontón realizara "unha gravación" e pedindo ao presidente da Cámara, Miguel Santalices, que se lle trasladase aos servizos xurídicos ao ser "ilegal". Santalices sinalou que non se deu conta e resolveu o incidente lembrando que os deputados "non poden gravar nin facer fotografías".

"MEDIA HORA CON LAPIS E PAPEL

Pola súa banda, a presidenta do comité de empresa, Isabel Moares, manifestou, en declaracións aos medios ao termo da intervención do vicepresidente, que Rueda "saíu pola tanxente" xa que "non respondeu".

"Sabe o que está a pasar, que a plataforma informático non funciona. Hoxe os nosos compañeiros trasladáronnos que o programa se bloqueou e que estiveron media hora tomando notas das emerxencias con lapis e papel. Nunha central de emerxencias! Iso é o que ven eles unha marabillosa xestión das emerxencias?", preguntou a representante do comité.

Moares engadiu que hai outros organismos "que non queren ir para alí" porque "non funciona". "É un caos. Tiñan que vir eles a coller o teléfono, a ver se se dan conta do que está a pasar", retou, antes de esgrimir que o edificio é "impresionante".

"Somos catro alí nun edificio impresionante, o que non ten moito sentido. Pero tampouco responde as nosas reivindicacións; denunciamos que o traslado ía ser perigoso e temerario como se está comprobando, e tamén pedimos que se compensase un traslado que será custoso para os traballadores tamén en conciliación, pero o único que fai é esquivar as preguntas e dicir mentiras", afeou.

Preguntada acerca de se Rueda tampouco aceptou nesta xornada reunirse cos traballadores, replicou que "non" e lamentou que, a pesar da folga indefinida, non haxa comunicación coa Administración. De feito, denunciou que non hai directrices sobre os pasos a seguir se hai fallos e que "o que non pode ser é que saian chorando os traballadores por non sacar o traballo adiante".