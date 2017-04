A Policía Nacional rescata a unha nonaxenaria semiinconsciente tras sufrir unha caída no seu domicilio en Ourense

A Policía Nacional localizou e rescatou na súa vivenda particular en Ourense a unha muller de 90 anos de idade que se caeu da cama e estaba semiinconsciente imposibilitada para solicitar axuda.

Segundo informou a Comisaría de Ourense, os feitos ocorreron ás 13,17 horas do pasado 21 de abril, cando na sala do 091 recibiuse unha chamada desde Santiago de Compostela na que se dicía que desde facía máis de 24 horas non recibía contestación telefónica da súa tía.

O alertante explicou que a nonagenaria vive soa desde hai días, xa que o seu irmán de 80 anos atópase ingresado no complexo hospitalario ourensán. Así, ao non recibir resposta, temía que lle ocorreu algo, segundo sinalaron as mesmas fontes policiais.

Policías adscritos como radiopatrullas á Brigada Provincial de Seguridade Cidadá dirixíronse prema ao domicilio facilitado, onde non recibiron contestación por parte da moradora. Por iso, a través de medios informáticos e preguntas aos veciños localizaron a unha irmá, tamén de avanzada idade, que posúe chaves do domicilio da súa irmá e coas que se puido acceder á vivenda.

Os axentes localizaron á muller tirada no chan e con síntoma de desmaio. Os policías lograron reanimala "con medidas adecuadas ao seu estado", segundo relatan as mesmas fontes, mentres que solicitaban atención sanitaria, así como ambulancia, a cal trasladou á nonagenaria ao CHUO, onde quedou ingresada por presentar rotura de fémur e signos de deshidratación.

A muller auxiliada ten 90 anos de idade e veciña de Ourense. Segundo sinalou a Policía, vive soa porque o seu irmán co que convive actualmente está ingresado no CHUO. O resto de familiares, salvo a irmá que facilitou as chaves, residen fóra de Ourense.