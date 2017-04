As reservas dos grupos sanguíneos 0+, 0-, A+ e A- atópanse baixas en Galicia

As reservas dos grupos sanguíneos Cero positivo (0+), Cero negativo (0-), A positivo (A+) e A negativo (A-) atópanse baixas na Comunidade galega, segundo os datos facilitados este mércores pola Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS).

Unha unidade móbil do CTG para doar sangue | Fonte: Europa Press

Así, ADOS lembra que para poder atender as necesidades dos centros sanitarios galegos son necesarias 500 doazóns de sangue cada día, polo que subliña a importancia de acudir a doar de todos os grupos sanguíneos.

Co fin de facilitar a doazón, o vindeiro martes, 2 de maio, acudirán unidades móbiles aos municipios coruñeses das Pontes --diante do Concello--, Betanzos --Praza García Irmáns--, Oleiros --diante de Abanca--, Oroso --diante do centro médico en Sigüeiro-- e Negreira --diante do centro de saúde--.

Tamén o martes haberá unidades móbiles no municipio lucense de Ribadeo --á beira da antiga oficina de Turismo--; así como nos ourensáns de Padrenda --diante do Concello-- e Cortegada --á beira do Banco Santander--.

Así mesmo, desprazaranse o martes unidades móbiles para facilitar a doazón nas localidades pontevedresas de Cerdedo --Praza do Concello--, Pontevedra --zona Herrería-- e Vigo --barrio de Teis, en Sanjurjo Badía nº 200--.