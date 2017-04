Case un de cada catro residentes en Galicia percibe pensións contributivas da Seguridade Social

Case un de cada catro residentes en Galicia en 2016 percibía pensións contributivas da Seguridade Social, segundo os datos que publica este mércores o Instituto Galego de Estatísica (IGE).

Avó, ancián | Fonte: Europa Press

A 31 de decembro de 2015, Vigo era o concello no que residía un maior número de pensionistas (60.844), seguido da Coruña con algo máis de 52.000.

Mentres, nos concellos do sete cidades galegas reside o 31,4% dos pensionistas galegos que perciben pensións contributivas da Seguridade Social.

No sete grandes concellos o número de pensionistas por 1.000 habitantes é inferior ao valor da comunidade. Os que presentan un maior valor do indicador son Ourense e Ferrol, con 234,8 e 229,2 pensionistas por cada 1.000 habitantes.

Pola contra, Pontevedra, onde un de cada seis é pensionista, é o concello do sete grandes no que se rexistra o valor máis baixo do indicador.

DE MEDIA, 860 EUROS

O importe medio calcúlase como a media da suma dos importes percibidos en pensións contributivas da Seguridade Social por cada pensionista.

En Galicia, no ano 2016, este importe situouse en 863,61 euros. No sete grandes concellos, o importe medio que se recibe de pensións contributivas é superior ao dato de Galicia. O concello de Ferrol é o que se rexistra o valor máis alto deste importe, que é un 28,2% superior ao dato de Galicia.

O importe medio que perciben os homes galegos en pensións contributivas (999,84 euros) é un 37,5% superior ao que perciben as mulleres (726,92 euros).

O importe medio en pensións contributivas dos homes supera no sete grandes concellos os 1.000 euros mentres que no caso das mulleres só alcanza os 850 euros nos concellos de Santiago e da Coruña.

GRAN PESO DO SECTOR SERVIZOS

O 87,2% dos afiliados á Seguridade Social no Concello de Santiago estano no sector servizos, mentres que a industria apenas supón o 6,9% do total de dados de alta.

Para o conxunto da comunidade, a relevancia dos servizos tamén é grande, pero menor: o 72,2% das afiliacións de residentes en Galicia corresponde a este sector.

Nos municipios con máis de 50.000 habitantes esta porcentaxe sobe ata valores que superan o 85% e destaca Compostela, co 87,2% de afiliacións no sector servizos.

Para o sector industrial, Vigo é o concello con maior porcentaxe de afiliacións (16,1%), seguido de Ferrol (13,5%). No outro extremo sitúase, precisamente, a capital galega, onde as persoas ocupadas na industria apenas supoñen o 6,9% do total de afiliacións de residentes neste concello.

En termos globais, Vigo é o concello galego onde reside o maior número de traballadores afiliados á Seguridade Social (98.810), seguido da Coruña ao redor de 83.043 traballadores.

O sete grandes concellos galegos suman o 37,1% dos traballadores afiliados á Seguridade Social en Galicia e residentes na comunidade autónoma.

Atendendo á idade, o 30,9% dos traballadores galegos ten 50 ou máis anos. Excepto Vigo e A Coruña, o resto de grandes concellos presentan unhas porcentaxes de afiliados neste grupo de idade superiores á media galega.

POUCOS ESTRANXEIROS

O 2,9% dos afiliados á Seguridade Social residentes en Galicia ten nacionalidade estranxeira. Ferrol é o único concello galego con máis de 50.000 habitantes que presenta unha porcentaxe de traballadores afiliados de nacionalidade estranxeira inferior á media galega (2,1%).

Pola súa banda, A Coruña, Lugo, Ourense e Vigo presentan porcentaxes moi similares (entre o 3,7% e o 4,2%), mentres que en Santiago e Pontevedra o peso destes traballadores é do 3,1% e 3%, respectivamente.

DIFERENZAS DE OCUPACIÓN

Como indicador de ocupación, pódese calcular o número de traballadores afiliados á Seguridade Social entre a poboación de 16 a 64 anos (ambos inclusive).

Dos grandes concellos, Santiago é o que presenta un maior indicador, con 54,7 afiliados en alta laboral por cada 100 persoas entre 16 e 64 anos. No outro extremo atópase Ferrol con aproximadamente 42 afiliados por cada cen persoas neste grupo de idade.