Forenses sinalan que ningún dos coitelos analizados foi a arma que matou o farmacéutico ourensán

Os forenses e o servizo de bioloxía coincidiron este mércores en que "ningún" do cinco coitelos analizados durante a investigación pola morte do farmacéutico ourensán Tomás Milia (en outubro de 2013) puido ser a arma que se usou para acabar coa súa vida, xa que son dun material distinto aos restos metálicos achados na garganta da vítima.

Durante a terceira xornada do xuízo que senta no banco a Alexandru M.L. confirmouse a presenza de restos de ADN da vítima na roupa ensanguentada do acusado; así como de sangue do falecido no coitelo que se atopou dentro dunha papeleira a escasos metros da súa vivenda.

Ademais, o forense sinalou a presenza de "contusións leves" na cabeza de Tomás Milia que apuntan a un forcejeo ao tentar defenderse e a posibilidade de que o agresor tivese inmobilizada á súa vítima co antebrazo.

Tomás Milia faleceu polas feridas do pescozo, unha que lle afectou ao cartílago da noz e á vea xugular superficial e unha segunda que lle afectou á xugular profunda e provocou que morrese desangrado. As dúas feridas producíronse por detrás, mentres que a do abdome realizouse cando xa falecera.

Así o explicou este mércores o forense que realizou a autopsia e para o que só un do cinco coitelos analizados durante a investigación "ten características morfolóxicas" compatibles coas feridas que o falecido presentaba na súa garganta.

En concreto, trátase da arma que se atopou dentro dunha bolsa nunha papeleira a escasos metros da vivenda, que, segundo o forense, coincide en tamaño e en fío coas feridas do pescozo.

Con todo, descartou que fose a arma do crime porque na zona da noz do farmacéutico atopáronse restos metálicos de ferro e cinc, mentres que o coitelo analizado está composto por unha aliaxe de ferro e chumbo.

Sobre a posibilidade de que os restos atopados na garganta da vítima correspondésense cos dunha cadea que portaba e que se lle introduciu na ferida, o forense recoñeceu que non coñece a composición desa xoia.

LABORATORIO DE BIOLOXÍA

Tamén para os técnicos do servizo de bioloxía "de todas as armas unicamente unha é compatible coas feridas" (a atopada na papeleira). Con todo, coincidiron co forense en que o material deste coitelo non coincide coas esquirlas da garganta da vítima.

O inspector do laboratorio de bioloxía que analizou as probas confirmou que o coitelo atopado na papeleira próxima á vivenda contiña restos de sangue de Tomás Milia.

Este laboratorio tamén atopou restos de ADN tanto da vítima como do presunto asasino nunha mancha de sangue na pernera esquerda do pantalón de Alexandru M.L. e nas luvas de látex atopados na bolsa que se atopou na papeleira da rúa Lorenzo Fernández Xocas.

No interior desta bolsa localizáronse un coitelo e unhas luvas de látex con restos de sangue da vítima, así como a caixa de luvas de látex que contiña unha pegada dactilar do acusado.

Está previsto que o xoves remate o xuízo contra Alexandru M.L. acusado de homicidio, roubo con violencia, furto, atentado contra a autoridade e delito de incendio. A Fiscalía e a acusación do viúvo reclaman 34 anos de prisión, mentres que a acusación da familia solicita 49 anos e a defensa a libre absolución.