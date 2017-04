Micah P. Hinson levará a celebración do décimo aniversario do seu segundo disco a Ourense e A Coruña

O músico estadounidense Micah P. Hinson (Memphis, Tennessee, 1981) volve a España para celebrar cos seus seguidores o décimo aniversario do seu segundo disco, Micah P. Hinson And The Opera Circuit. En concreto estará en seis cidades españolas, entre elas A Coruña e Ourense.

MICAH P HINSON | Fonte: Europa Press

Esta xira iniciarase en Ourense (o 5 de maio, cun concerto que formará parte do ICC Week) e proseguirá por Madrid (o 9, en Siroco), Sevilla (o 10, en Sala X), Valencia (o 11, en 16 Toneladas), Zaragoza (12 de maio, La Lata de Bombillas) e finalizará na Coruña (o 13, en Playa Club).

En todas esas cidades, Micah repasará as cancións dun álbum que cando se publicou en 2006 (en España, vía Houston Party) provocou numerosas reaccións de entusiasmo e aprobación nos medios especializados.