CC.OO. traslada as súas condolencias ás familias das vítimas do naufraxio

O secretario xeral do sindicato Comisións Obreiras (CC.OO.), Xosé Manuel Sánchez Aguión, trasladou as súas condolencias ás familias das vítimas do último sinistro mortal na costa galega, o afundimento dos 'Novo Marcos' na ría de Pontevedra.

Durante a presentación das mobilizacións do Primeiro de Maio, o dirixente sindical comezou cun recordo aos traballadores do sector do mar, que cualificou de "heroes", que "moitas veces se xogan a vida no seu posto de traballo".

Para Sánchez Aguión, "xa haberá tempo" para determinar "as causas desta desgraza", xa que agora "o que toca é apoiar ás familias das vítimas nestes momentos".

Precisamente, un informe presentado este martes pola Secretaría de Saúde Laboral do sindicato alertaba de que o sector pesqueiro fora "o que rexistrara o maior incremento de accidentes laborais o ano pasado".