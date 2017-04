Desestimado o recurso de Acciona sobre a construción do acceso ferroviario ao porto exterior de Ferrol

O presidente da Autoridade Portuaria de Ferrol-San Cibrao (APFSC), José Manuel Vilariño, asegurou que no rexistro do ente que el preside "recibiuse na mañá deste mércores, a resolución do Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais, no que se desestima o recurso presentado por Acciona e mantén na súa totalidade a adxudicación que fixo a mesa de contratación", en referencia ás obras de construción do acceso ferroviario ao porto exterior de Caneliñas.

O presidente da Autoridade Portuaria de Ferrol nun foro | Fonte: Europa Press

Ditas afirmacións realizounas Vilariño no transcurso do ciclo 'Conversas no Parador', que organiza mensualmente o Club de Prensa de Ferrol no Parador de Turismo desta cidade e que contou co presidente portuario como convidado.

O máximo representante da Autoridade Portuaria asegurou que esta comunicación "leva implícito o levantamento da suspensión de obra, coa reapertura do expediente e que podamos seguir traballando".

Con respecto aos prazos que se manexan agora para o avance da construción desta infraestrutura, José Manuel Vilariño trasladou que o seu "obxectivo é que nun mes estea asinado o contrato e ao seguinte a acta de reformulo, co inicio a continuación da obra".

"Para curarnos en saúde, podémosvos dicir que a primeira das firmas podería ser en maio e o segundo dos fitos en xuño", manifestou.

PRECEDENTES

O Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais, organismo dependente do Ministerio de Facenda e Función Pública, desestimou con data de 21 de abril a reclamación interposta pola UTE Acciona Construción S.A. e Vías e Construcións S.A., contra o acordo do Consello de Administración da Autoridade Portuaria de Ferrol-San Cibrao de 21 de febreiro deste ano. Nel adxudicábanse as obras do 'Acceso ferroviario ao porto exterior de Ferrol' á UTE Copasa S.A., Ogmios S.L. e Geotunel S.L..

O Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais analizou as diferentes alegacións xurídicas, técnicas e económicas presentadas pola UTE reclamante e rexeitounas todas por entender que tanto a comisión técnica, como a mesa de contratación "actuaron con criterios técnicos e obxectivos, non apreciando erros materiais ou de feito, nin arbitrariedade nas resolucións adoptadas e informes elaborados, considerando, ademais, que non houbo indefensión da UTE reclamante", segundo asegurou o ente portuario nun comunicado.

En canto á presunción de baixa temeraria da UTE liderada pola empresa galega, o organismo dependente do Ministerio de Facenda e Función Pública considera que "os informes técnicos analizan, pormenorizadamente, a xustificación presentada pola adxudicataria, e motivan máis que sobradamente a aceptación da xustificación ofrecida".