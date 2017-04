Pontevedra presenta a menor taxa de mortaldade do sete grandes cidades, fronte a Lugo e Ferrol, coa maior

Pontevedra presentaba a menor taxa de mortaldade estandarizada --eliminado o efecto da estrutura por idades-- do sete grandes cidades galegas en 2015, con 10,2 defuncións por cada mil habitantes.

Fronte a este municipio, os de Lugo e Ferrol rexistran as maiores taxas estandarizadas, de 12,4 e 12,1 mortes por cada mil habitantes, segundo os datos que publica este mércores o Instituto Galego de Estatística (IGE).

En Galicia, a taxa de mortalidade sitúase nese ano en 11,6 defuncións por cada mil habitantes. Polo que respecta á mortalidade segundo o sexo, os homes presentan, excepto en Pontevedra e Vigo, taxas superiores ás das mulleres.

A taxa de mortalidade defínese como o número defuncións por cada mil habitantes. Ao comparar distintas poboacións, a taxa de mortalidade vese influenciada pola proporción de individuos en cada grupo de idade de cada poboación. A taxa estandarizada de mortalidade elimina o efecto da estrutura por idades.

ESTRUTURA DA POBOACIÓN

A poboación de Galicia no ano 2016 alcanzou a cifra de 2.718.525 persoas. Destas, o 36,3% reside nunha do sete grandes cidades de Galicia.

Vigo é a que conta con maior poboación (con 292.817 persoas), seguida a pouca distancia da Coruña (con case 244.000 persoas), Ourense e Lugo. Pecha a lista do sete grandes Ferrol, co 2,5% da poboación de Galicia.

As mulleres superan aos homes en número de efectivos: as primeiras representan o 51,8% da poboación galega. No referido a a estrutura por idades, o 11,9% dos habitantes de Galicia ten menos de 15 anos, o 63,8% está comprendido entre os 15 e os 64 anos, e o 24,3% xa cumpriu os 65 anos de idade.

O sete cidades galegas, fóra de Ferrol, presentan unha estrutura por idades menos envellecida que a galega (teñen porcentaxes de poboación menor de 15 anos superiores á media galega, e porcentaxes de poboación maior de 64 anos inferiores á media galega --excepto Ourense que, neste indicador, supera lixeiramente a cifra galega--).

En Ferrol, pola contra, a porcentaxe de poboación menor de 15 anos sitúase por baixo da media galega e a de poboación maior de 64 anos, por encima (o 26,8% das persoas empadroadas neste concello supera esa idade).

INDICADORES DE ENVELLECEMENTO

A estrutura poboacional galega está bastante envellecida. Diso dan mostra indicadores demográficos como a idade media da poboación ou o índice de envellecemento.

Nos referido ao primeiro deles, os galegos teñen unha idade media de 46,5 anos. A idade media no sete grandes núcleos poboacionais de Galicia tamén excede os 40 anos, pero, excepto no caso de Ferrol, este indicador sitúase por baixo da media galega ou o iguala, como é o caso do concello de Ourense. A cidade co indicador máis baixo é Pontevedra, cunha idade media de 43,5 anos en 2016.

O índice de envellecemento mide a relación entre a poboación maior de 64 anos e a poboación menor de 20 anos. En Galicia, no ano 2016 toma o valor 154,3, o que quere dicir que, por cada 100 menores de 20 anos hai aproximadamente 154 persoas de 65 ou máis anos.

O sete grandes concellos galegos presentan valores máis baixos neste indicador que a media galega, excepto Ferrol, que, cun índice de 182,4, supera ao galego.

O concello co índice de envellecemento máis baixo é Pontevedra, onde a relación é de 104,4. No sete grandes concellos o indicador está por encima do 100%, o que implica que hai máis poboación maior de 64 anos que menor de 20.

LUGAR DE NACEMENTO E POBOACIÓN ESTRANXEIRA

O 56% da poboación galega reside no mesmo concello no que naceu; o 30,9% noutro concello ou provincia distinto ao de nacemento, e o 13,2% naceu noutra comunidade autónoma ou no estranxeiro.

No sete grandes concellos galegos, a poboación que reside no mesmo concello no que naceu oscila entre o 46,8% de Ourense e o 61,2% de Ferrol.

O 3,2% da poboación residente en Galicia é de nacionalidade estranxeira. Seis do sete grandes concellos galegos posúen porcentaxes de poboación estranxeira superiores á media galega.

Lugo alcanza o valor máis alto en 2016 (o 4,7% dos residentes no municipio de Lugo teñen nacionalidade estranxeira), seguido de Ourense e A Coruña (co 4,4% e 4,3%, respectivamente). En Ferrol, a porcentaxe de estranxeiros sitúase no 2,1% da poboación total.