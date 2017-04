O duodécimo encontro monográfico sobre patrimonio cultural que organiza a Sección de Patrimonio e Bens Culturais do Consello da Cultura Galega analizará este xoves 'O Castelo de Rocha Forte: entre o presente e o futuro dun xacemento arqueolóxico', unha xornada na que se porá en valor a implicación veciñal para a recuperación deste ben coa participación de arqueólogos, veciños e representantes municipais.

Fortaleza e residencia arcebispal situada na entrada á cidade de Santiago de Compostela, mencionada por primeira vez no século XIII, foi un dos castelos máis espectaculares de Galicia no momento da súa construción, atacado gravemente na Gran Guerra Irmandiña e desmontado polo propio arcebispado, quen levou as súas pedras a outras propiedades eclesiásticas a partir de 1471.

Esta é a síntese do que ata o momento sábese sobre o Castelo da Rocha Forte, aínda que durante esta xornada daranse a coñecer outros datos.

Nas últimas décadas, o castelo foi froito de "diversas intervencións arqueolóxicas e investigacións" que permitiron comprender "a súa evolución e proceso de abandono".

María José Bóveda Fernández, arqueóloga que traballou nesta intervención integral do ano 2013, falará dos datos obtidos. Un deles, que o castelo "cumpriu ben o seu labor defensivo durante dous séculos" da Idade Media xa que sufriu "duros ataques en varios momentos", non só a man do irmandiños.

Ademais, constatouse a existencia -xa anunciada documentalmente no Pleito Tavares Fonseca- dun terceiro recinto amurallado que podería ofrecer información relevante sobre o xacemento.