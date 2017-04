A carta na que un xefe de Policía “coacciona” a unha edil da marea

A traxectoria de Ulloa foi discutida no último pleno do municipio cando se debatía sobre a situación do corpo municipal. Algo que, a vista do contido da misiva, non lle sentou nada ben a quen fóra máximo responsábel da Policía Local de Ourense.

Ledicia Piñeiro, concelleira de Ourense en Común

Ourense en Común critica que “a carta fose entregada en man por un policía de servizo, e denuncia que no contido da mesma se fan comentarios que poden encadrarse nunha coacción a un cargo público, co fin de intimidar”.

Na epístola, o axente dille á representante cidadá que el foi o máximo responsábel do corpo armado dende hai 30 anos, “posiblemente antes de que vostede nacera”. O funcionario, que pide acuse de recibo da misva, presume tamén das súas diferentes cualificacións e experiencia como axente da orde.

Outro dos puntos dos que deixa constancia é que el xa non é o máximo mandatario da Policía Local, dende 2012, cando saltou a súa imputación. Unha decisión que cualifica de “ilegal” malia que admite que non a recorreu.

En 2012, o daquela xefe da Policía Local de Ourense, Álvaro Abelardo Ramón Ulloa Pardo, foi cesado do seu cargo, de libre designación, tras ser detido e imputado no marco da 'Operación Pokemon', que investiga unha suposta trama de corrupción e subornos en adxudicacións públicas. Porén, Ulloa, estivo en liberdade baixo fianza tras pagar 5.000 euros, mantén a praza de superintendente, obtida por oposición. Na súa declaración ante a xuíza Pilar de Lara, en 2014, segundo informara La Región negou calquera trato de favor e ter recibido pagos periódicos de Vendex.